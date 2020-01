Cu toate acestea, pasiunea dintre cei doi a fost, pare-se, prea mare, una mistuitoare, iar Cristina Țopescu și Ștefan Bănică s-au despărțit, discuțiile cu privire la problemele din cuplul lor făcând, la acea vreme, deliciul publicului.

Povestea lor de dragoste a avut loc la începutul anilor 1990, motiv pentru care nu există foarte multe fotografii cu Ștefan Bănică și Cristina Țopescu împreună. Cu toate acestea, Kfetele.ro, prin amabilitatea unuia dintre cei mai respectați fotografi din România, Gabriel Miron, a intrat în posesia a două fotografii cu cei doi, pe când încă se mai iubeau și se bucurau de un dineu împruenă. De altfel, din imagini se poate observa că Ștfan Bănică și Cristina Țopescu se adorau, zâmbetele împărțite între ei fiind mai mult decât sugestive.

Cu toate acestea, cei doi s-au despărțit și la ani buni după ce au apărut speculații cu privire la separarea lor, Cristina Țopescu a dezvăluit, de fapt, ce nu a mers între ea și Ștefan Bănică.

„Ştefan e impulsiv, primitiv în relaţia cu o femeie. Ameninţa, făcea crize de gelozie urâte, în care nu-şi mai controla limbajul şi jignea. A rămas de pomină un episod în care a venit să mă ia de la televiziune şi, ca să mă convingă să mă întorc acasă – pentru că iar plecasem – ţinea un cuţit mare de bucătărie sub haină şi-mi spunea că mă omoară dacă în clipa aia nu merg cu el acasă”, povestea Cristina Topescu, citată de revistatango.ro.

”Eram foarte tineri atunci. M-am simțit foarte iubită de el. Cred că nimeni nu m-a iubit atât de mult cum a făcut-o el. De multe ori îi spuneam că îmi doresc să mă iubească mai puțin, dar să mă respecte mai mult. Am avut o poveste pasională. Va rămâne un om special”, a mai povestit Cristina Ţopescu, la emisiunea ”Draga mea Prietenă”.

”Mi-e foarte greu să scriu aceste rânduri. A fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare și un excelent profesionist în meseria ei. A fost omul alături de care am trăit una dintre cele mai frumoase și intense perioade din viața mea. Drum lin printre îngeri! Vei avea întotdeauna un loc special în sufletul meu”, a notat Șefan Bănică în momentul în care a aflat de moartea Cristinei Țopescu.

Cristina Țopescu a murit. Doi dintre cățeii ei au fost găsiți fără suflare, în casă

În urmă cu un an, Cristina Țopescu avea mai mulți câini, prietenii spun că peste 10. Acum mai rămăseseră doar 7. Potrivit anchetatorilor, doi dintre căței au fost găsiți morți în casă, împreună cu Cristina Țopescu. Erau cățeii care nu ieșeau afară fără stăpâna lor și care o iubeau până la sacrificiu. Așa au și plecat, odată cu ea. Cel mai probabil, animalele au murit de sete. Este știut faptul că un câine, ca și un om, poate rezista câteva săptămâni fără hrană. Fără apă, în schimb, nu poate supraviețui decât câteva zile.

Ceilalți 5 câini au reușit să supraviețuiască, pentru că aveau posibilitatea să iasă afară din casă. Asta i-a și salvat! Cățeii au reușit să găsească un sac de hrană, să îl rupă și să mănânce pe săturate. Iar sursă de apă exista în permanență în curtea locuinței.

Vecina Cristinei Țopescu a explicat de ce nu s-a dus mai devreme la casa fostei jurnaliste

Vecina fostei jurnaliste Cristina Țopescu a explicat printr-o postare publică pe Facebook, de ce nu s-a alarmat când Cristina Țopescu nu a mai sunat-o, deși erau foarte apropiate.

„Cris avea obiceiul de a schimba planurile in ultima secunda si sa nu sune. Avea mai multe invitații, nu știa unde va merge de Crăciun și Revelion. In plus, așa era Cristina. Cateva zile, cat au avut telefoanele baterie, suna in gol. Si s-a mai întâmplat asta de multe ori. Să nu dea semn si două săptămâni, apoi să sune și sa povestim.

Astăzi am intrat in panică pentru că toate erau inchise, ori un telefon care sa nu mearga era pentru ea o dramă. Așa e Cris.

Fiți DECENȚI!

Nu ați cunoscut-o!

Am refuzat să furnizez informații hienelor cand m-am dus să îi pun o lumânare, pentru ca nimeni nu s-a gândit sa îi ducă Lumină!

Nu voi apărea in public, nu voi face bani de pe urma Cristinei!

Totul va fi public. DECENT.

Și nu credeți prostiile de la tv! Cris nu s-a sinucis.”, este mesajul postat de cea care i-a fost alături în ultima vreme Cristinei Țopescu.

Vecina fostei jurnaliste Cristina Țopescu, apel la răbdare și decență: „Dragi colegi de breaslă, vă rog să fiți jurnaliști adevărați, nu hiene”

Vecina fostei jurnaliste Crsitina Țopescu face un apel către presă și spune că în cursul acestei zile va da toate detaliile referitoare la ultimii ani din viața prezentatoarei, însă roagă presa să dea dovadă de decență.

Vecina Cristinei Țopescu care era și prietenă apropiată cu fosta prezentatoare a făcut un anunț pe Facebook prin care spune că va da toate detaliile cu privire la ultimii ani din viața Cristinei Țopescu.

„Numele meu este Diana Maria. Administrez pagina creată de mine pentru Cristina Topescu, in urma cu câțiva ani.

Cristina care imi este prietena și vecină. Eu am sunat la 112.

Dragi colegi de breaslă, vă rog să aveți decența de a avea răbdare și de a fi jurnaliști adevărați, nu hiene!

În cursul zilei de astăzi, 13 ianuarie, vă voi da informațiile reale despre ultimii 4 ani din viata Cristinei și despre cum am ajuns să sun la numărul de urgență. Nu vă așteptați la picanterii și mizerii!

Vă mulțumesc anticipat.”, a scris vecina regretatei Cristina Țopescu pe Facebook.

Cristina Țopescu a murit! Ce suspiciuni au polițiștii

În momentul în care au intrat în casă, duminică seară, toți cei prezenți s-ar fi îngrozit, întrucât au văzut că vecina lor Cristina Țopescu era moartă, în plus, cadavrul era aproape mumificat. Imediat, au chemat poliția și au colaborat cu oamenii legii.

Echipajul de la ambulanță nu a mai putut face altceva decât să declare decesul, iar apoi, corpul a fost transportat la morgă. Conform primelor informații, oamenii legii spun că nu sunt suspiciuni de omor, dar totuși nu este eliminată pistă sinuciderii până nu va fi încheiat examenul toxicologic.

Cine a fost Cristina Topescu

Cristina Topescu avea 59 de ani, era o cunoscută jurnalistă și prezentatoare de televiziune. Este fiica cea mare a regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu. Cristina Țopescu a fost absolventă a Facultății de Limbi Străine, secția engleză - italiană, din cadrul Universității București. De mică, aflată în preajma lui Cristian Topescu, a fost atrasa de mirajul micului ecran, iar în perioada 1970 - 1979 a apărut în nenumărate emisiuni pentru copii și tineret produse la TVR. O vreme, după terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale "Contemporanul" (corector) și "Cinema". În plus, făcea și traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video.

În vara anului 1989 a încercat să ajungă clandestin în Germania (unde se afla mama sa, prima soție a lui Cristian Țopescu), dar a fost prinsă la graniță, astfel că, mai multe luni le-a petrecut în diverse închisori comuniste, fiind eliberata la începutul lui 1990, când democrația s-a instalat în România.

Cristina Țopescu revenit în televiziune în 1991, la TVR, apoi Pro Tv, Prima Tv și Antena 3, demisionând după ce s-a înscris într-un partid politic. Cristina Țopescu lucra, de ceva vreme, la Canal 33 și, de curând, devenise consilier al ministrului Sănătății, Victor Costache.