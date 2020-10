Will Harte, înainte de observa mesajul secret din buzunar [Sursa foto: Twitter/@wjharte]

Un tânăr a purtat timp de șașe luni o geacă pe care o a primit-o cadou de la bunica lui, înainte de a găsi un mesaj secret ascuns într-unul dintre buzunarele de la piept. Will Harte, un comedian din Reading, un oraș situat în sudul Marii Britanii, a descoperit că una dintre închizătorile unui buzunar era băgat înăuntru.

Imediat ce a făcut descoperirea care l-a amuzat și mirat în același timp, el a publicat două fotografii pe rețeaua de socializare Twitter și nu a durat mult până când imaginile au devenit virale pe internet. „Am primit o geacă drăguță, cadou de la bunica mea, în urmă cu aproximative șașe luni în urmă. Am purtat-o în tot acest timp făr nicio problemă. Azi am observat că unul dintre buzunarele din față, de la piept, era băgat înăuntru. Uitați imaginile înainte și după”, a scris tânărul Will Harte.

Care era mesajul secret asuns în geacă

În prima imagine, geaca nu pare altceva decât o banală haină groasă. În cea de-a doua fotografie, însă, se poate observa că scrie „immigration enforcement (n.r. - imigrări)”, semn că geaca era, de fapt, o uniformă care a aparținut unui ofițer de imigrări în trecut și care a donat-o sau a vândut-o ulterior.

Will Harte s-a amuzat inițial, apoi a întrebat-o pe bunica lui de unde a luat geaca,însă răspunsul ei nu i-a oferit prea multe lămuriri.

Mesajul secret de pe geaca primită cadou[Sursa foto: Twitter/@wjharte]

„Când am întrebat-o de unde avea haine, bunica nu mi-a dat un răspuns foarte clar. a spus că nu își poate aminti”, a adăugat el.

Imaginile au stârnit câteva zeci de mii de reacții și comentarii. Cei mai mulți dintre cei care au văzut imaginile s-au amuzat teribil și ei. „Am un coleg german care a întrebat de unde ai geaca, vrea și el una la fel”, a scris un tânăr. „Este doar o companie de telefonie din alta țară”, a glumit un alt utilizator Twitter.

sursa: Dailystar