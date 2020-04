In articol:

Iubita lui Iulian Pîtea de la Exatlon a fost o surferiță sexy din echipa Mexicului, Ana Laura Gonzalez. WOWbiz.ro a relatat că, în Republica Dominicană, Iulian Pîtea a trăit o romantică poveste de dragoste cu Ana Gonzalez. Totul a pornit atunci de la un sărut furat ad-hoc de român, la unul dintre meciurile internaționale disputate la Exatlon, și s-a transformat într-o relație în toată regulă pe parcursul show-ului. (vezi cum s-au răzbunat fostele iubite ale lui Cristi Pulhac pe soția Faimosului de la Exatlon)

În aprilei 2019, acum fi un an, într-un mesaj video dat de Ana pentru FanArena, telespectatorii au înțeles că relația ei cu Iulian s-a încheiat. ”Sigur, a fost un moment foarte frumos în Dominicană. Cred că Iulian este o persoană extraordinară. Ținem legătura, doar că ne desparte distanța. Ne concentrăm asupra carierelor noastre, eu am o carieră aici, el are proiecte acolo. Sper ca într-o zi să vizitez România, am auzit că este o țară extrem de frumoasă și că are o cultură extraordinară”, a dezvăluit Ana Laura.

Iubita lui Iulian Pîtea de la Exatlon: „Ce frumos să-ți simți dragostea!”

”Este adevărat, eu și Ana nu mai formăm un cuplu. Am încercat să menținem un echilibru, dar faptul că suntem atât de departe unul de celălalt a contat enorm. Vă spun sincer, aveam bilet de plecare în Mexic, pentru 22 martie, dar faptul că sunt implicat, în calitate de co-prezentator la FanArena, m-a determinat să amân deplasarea la Ana Laura! Practic, așa a fost să fie, nu s-a mai putut menține o poveste. În altă ordine de idei, și ca să fie clar, noi doi niciodată nu am fost împreună, lucru pe care fanii mei nu l-au înțeles. Mi-a fost și imi este dor de ea, au fost niște momente fabuloase și îmi aduc aminte cu mare drag de ele, dar atât! Atunci, emoțiile mele s-au concentrat doar pe ea, dar acum, situația este alta! Totuși, niciodată nu se știe și, poate, mă veți vedea în Mexic, la o întâlnire cu fata care mi-a plăcut atât de mult la Exatlon”, a declarat Pîtea pentru WOWbiz.ro.

Cu toate acestea, relația sentimentală nu s-a mai refăcut, din cauza distanței. Mai mult decât atât, fanii Anei Gonzalez au aflat recent că aceasta are un nou iubit. Ea a postat două fotografii făcute într-o pădure, în timpul unei plimbări romantice cu noul ei partener, care a îmbrățișat-o și a sărutat-o tandru pe obraz. „Ce frumos să-ți simți dragostea!”, a scis mexicanca. “Frumoșilor, ce bine vă stă împreună!”, au transmis, la unison, fanii Anei. Dacă Ana Gonzalez s-a implicat într-o relație nouă, nu același lucru se poate spune despre Iulian Pîtea, care nu s-a afișat oficial cu nici o altă fată după despărțirea de Gonzalez.