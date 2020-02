Francisca, supranumită împotriva voinței sale, Kim Kardashian de România, a decis după ani în care s-a tot chinuit cu curele de slăbire, să apeleze la ajutor specializat.

Și, spune Francisca, rezultatele s-au văzut imediat. ”Nu pot să zic că e tocmai o dietă. Am întâlnit un terapeut și e singura care, după ani de zile de înfometări, când am slkăbit de la 80 de kg la 58, dar corpul se destabilizase, iar eu devenisem neglijentă cu alimentația. Iar corpul era la 60 de kilorame și ceva, și nu mai puteam slăbi. Iar acum mai am foarte puțin și ajung la greutatea pe care mi-o doresc, la 57 de kilograme, am slăbit în ultimele trei săptămâni vreo 8 kilograme. De exemplu, ieri, am mâncat simplu, mai ales că aleg calitate nu cantitate. Eu iau și niște suplimente și mă hidratez foarte bine, beau doar apă plată în care mai storc și niște lămâie. Așadar, dimineața, câteodată merg pe fructe, un bol cu afine, căpșuri, ananas sau fructe exotice. La prânz ori mănânc curcan, ori pește, ori niște paste integrale și sos de roșii și busuioc, ori un cuscus cu ton sau salată de legume și puțină brânză lângă. Iar seara, aceelași fel ca și la prânz, dar porție cam jumătate. Și nu mănânc după ora 16.00-17.00”, spune Francisca.

Francisca, actriță și cântăreață în America

Cântăreața Francisca a jucat un rol extrem de dificil într-o producție de calibru de la Hollywood, filmul cu pricina fiind axat pe traficul de persoane și tragediile care au loc din această cauză. Mai exact, Kim Kardashian de România a interpretat rolul unei tinere răpite pentru a fi traficată că și prostituată, dar care nu rezistă presiunii la care este supusă de cei care profită de ea.

Așa că, în punctul culminant al producției care se va numi “I Am Not For Sale”, Francisca joacă o scenă de coșmar, cea în care își pune capăt zilelor, sinucigandu-se prin spânzurare. Mai mult decât atât, în ultima vreme, Francisca a scos mai multe piese cu artiști celebri de peste Ocean, având un succes uriaș.