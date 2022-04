„Frate, m-a prins!” Jorge, primele declarații despre infidelitate! Artistul a recunoscut că și-a înșelat soția

In articol:

Jorge și partenera sa de viață au dezvăluit detalii neștiute despre începuturile relației lor. Cântărețul a recunoscut că a călcat strâmb în fața soției sale. Recent, în cadrul unui interviu, cântărețul a povestit cum s-a întâmplat totul.

Jorge a fost căsătorit cu Alina Lufer, însă cei doi au ajuns la divorț la un moment dat.

Ulterior, artistul și-a refăcut viața alături de Ramona Prodea, relație din care a rezultat un băiețel minunat pe nume David. Prezenți în cadrul unui interviu, cei doi au abordat diferite subiecte despre relația lor, dar și despre viață, în general. O parte a discuției, însă, a atras atenția tuturor, atunci când Jorge a povestit despre un episod delicat din relația lor, atunci când și-a înșelat soția.

Jorge a înșelat-o pe Ramona

Totul s-a întâmplat la începutul relației lor, înainte să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu. Jorge îl numește un „hop” în relația lor, mărturisind că, după ce a divorțat, a avut parte de mai multe împăcări și despărțiri, dar și de un episod în care a fost infidel actualei sale soții.

„Înainte să ne căsătorim am trecut peste un hop destul de important. Relația noastră a fost foarte zbuciumată. A trecut de la divorțul meu la împăcări și despărțiri. Am stat și împreună, și separat. S-au întâmplat și multe în perioada aia. Am fost și prins, dacă vreți să vă spun adevărul. Ca un bărbat asumat ce sunt, vă spun: frate, m-a prins!… O perioadă nu ne-am văzut, câteva zile nu mi-a răspuns la telefon, iar apoi m-am dus peste ea”,

a mărturisit Jorge.

Ramona a vorbit despre gelozie, având în vedere că soțul său este artist și are o mulțime de fane de la care primește zi de zi mesaje. Cu toate acestea, aceste lucruri nu o deranjează, pentru că soțul ei nu îi dă motive de gelozie, chiar dacă este foarte cunoscut oriunde ar merge.

„Am trecut peste etapa cu uitatul în telefon. Soțul meu nu mă pune niciodată într-o postură în care eu să fiu geloasă în mod nejustificat. Nu mă deranjează că vin foarte multe fane la el sau peste tot pe unde suntem și-l asaltează. Știu că primește mesaje diverse și de la femei, și de la bărbați. Îmi zice de ele, dar nici nu vreau să le văd. Mai am tresăriri”, a explicat Ramona.