Fratele Alinei Eremia, confirmat pozitiv pentru noul coronavirus: „M-am speriat puțin”

Alina Eremia și fratele ei, Mircea, s-au infectat amândoi cu noul coornavirus. Ccei doi s-au izolat la casele lor, însă fratele evdetei a menționat recent că ei nu au luat virusul unul de la celălalt. Tânărul a dat vestea pentru un post de televiziune, acolo unde a mărturisit că s-a infectat la o zi distanță după sora lui.

În momentul în care a văzut că este pozitiv, Mircea Eremia s-a speriat puțin, însă lucrurile și simptomele sunt sub control.

„M-am autoizolat imediat ce am simțit că mă ia răceala. Trebuie să menționez că atât eu, cât și sora mea Alina suntem bine. Nu am luat COVID -ul din aceleași părți. Suntem bine și suntem izolați fiecare la casa lui. Pe mine răul m-a luat undeva pe miercuri seară, ulterior lucrurile s-au mai înrăutățit puțin. Imediat am făcut și testul. Când am văzut lucrurile confirmate, m-am speriat puțin, dar totul e în regulă. Ca simptome pot să spun că am avut niște frisoane, temperatură. Aproape toate simptomele pe care orice bolnav de COVID le are”, a spus Mircea Eremia, la un post de televiziune.

Mircea și Alina Eremia au coronavirus [Sursa foto: Instagram]

Cum se simte Alina Eremia, după ce s-a infectat cu COVID-19

Alina Eremia a fost adăugată la lista vedetelor care s-au infectat cu noul coronavirus, în ultima perioadă. Celebra cântăreață a dat vestea pe rețelele de socializare, acolo unde a dezvăluit că are o formă ușoară a virusului.

„Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de la mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv, în urma unui test de rutină pe care îl fac săptămânal.

Aveam o bronșită care îmi dădea bătăi de cap de 2 săptămâni, așa că, pe fond de oboseală acumulată în ultima perioadă și având sistemul imunitar slăbit, am fost predispusă să iau virusul. Sunt deja în autoizolare de câteva zile. Starea mea de sănătate e bună. Din fericire, am o formă ușoară. Aveți grijă de voi și de sănătatea noastră”, a scris Alina Eremia, pe pagina ei de Instagram.