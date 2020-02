Fratele Cristinei Ţopescu a făcut senzaţie pe străzile din Milano, oraş în care urmează cursurile Institului European de Design. Sebastian, fiul lui Cristian Ţopescu şi al lui Christel Ungar, studiază în paralel Sociologia la Universitatea din Viena. El a apărut îmbrăcat într-o ţinută pentru podiumul de modă decât pentru stradă bocanci negri, camaşă albă cu mâneci cu volane şi o pelerină gri, asortată cu pantaloni negri. (vezi ce obiect a fost găsit lângă cadavrul Cristinei Ţopescu)

La înmormântarea surorii sale, Sebastian a venit îmbrăcat într-o haină neagră din piele lungă până în pământ, cu sacou, cămașă și pantaloni negri pe dedesubt, cu un accesoriu în formă de cruce atașat la guler. Sebastian s-a nascut în Bucureşti si a studiat la Colegiul Goethe, dar apoi s-a transferat la Sibiu, orasul de bastina al mamei sale, absolvind Colegiul „Andrei Saguna” in 2017. Înca de pe vremea liceului, Sebastian a cochetat cu o carieră de fotomodel, realizând mai multe pictoriale în Bucureşti şi Sibiu.

Fratele Cristinei Ţopescu a făcut senzaţie pe străzile din Milano. A realizat un pictorial şi în Anglia

Vara trecută, Sebastian a fost, pentru prima oară, protagonist al unui pictorial profesionist. Mare parte a sedintei foto a avut loc in Anglia, pe malul marii, in celebra statiune de la Canalul Manecii, Brighton. Sebastian a pozat si in fata unei vile somptuoase, pe o straduta linistita dintr-un cartier londonez, dar si intr-un studio din capitala Regatului Unit. „Pozele de debut in moda”, a postat Sebastian, care a avut de suferit din cuza temperaturilor scazute. „Era prea frig pentru tinuta pe care am purtat-o”, a explicat el.

Sora lui Sebastian, Cristina Țopescu (59 de ani), a fost găsită fără suflare, duminică seară, pe 12 ianuarie, în casa sa din Otopeni. O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Potrivit poliției, în cursul serii de duminică, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Trupul Cristinei a fost incinerat joi, 16 ianuarie, la crematoriul Vitan-Bârzeşti, cenuşa fiind depusă într-o urnă la Cimitirul Bellu. Cristian Ţopescu, care a decedat pe 15 mai 2018, la 81 de ani, avea trei copii, pe Cristina, Cristian şi Sebastian, din trei căsnicii diferite.