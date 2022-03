Fratele și mama Ilenei Ciuculete, la 5 ani de la moartea artistei, nu pot accepta tragedia din familia lor: ”Cea mai mare durere”

In articol:

Ileana Ciuculete a fost una dintre cele mai apreciate voci ale folclorului românesc. Din păcate, în urmă cu cinci, pe data de 14 martie, avea să se stingă din viață, după o luptă grea.

În anul 2017, artista a fost diagnosticată cu ciroză hapatică, boală care i-a adus sfârșitul cu două zile înainte ca mama sa să împlinească 87 de ani.

Citeste si: Lume puțină la parastasul lui Cornel Galeș! Doar câțiva apropiați au venit la mormântul soțului Ilenei Ciuculete, la doi ani de la moartea acestuia! Dezvăluiri exclusive

Ileana Ciuculete [Sursa foto: Facebook]

Aurel Ciuculete: ”De o săptămână sunt răvășit”

Acum, cea care a adus-o pe lume pe regretata interpretă de muzică populară împlinește 92 de ani, însă de când și-a înmormântat fiica, viața i sa transformat total, lacrimile curgându-i neîncetat pe chip. De când nu o mai are pe artistă, femeia s-a mutat la fiul ei, la Craiova, acesta având acum grijă și de ea, dar și de toate tradițiile și obiceiurile pe care trebuie să le facă în numele surorii sale.

Citeste si: Războiul se va încheia RAPID! Ce ce va întâmpla cu soldații ruși în următoarele zile și care e MOTIVUL..- bzi.ro

”Ce să mai zic? Că nu mai am ce să spun? De o săptămână sunt răvășit, bulversat… Cui îi vine să creadă că au trecut cinci ani de când a murit surioara mea? Mama mea împlinește vârsta de 92 de ani pe data de 16 martie. Și-a îngropat fata în preajma zilei de naștere. Cea mai mare durere pentru un părinte este să își îngroape copilul! Cu două zile înainte să împlinească 87 de ani, mama a îngropat-o pe Ileana”, a

declarant Aurel Ciuculete, notează Fanatik.

Fratele artistei spune că la cinci ani de la tragedie, pentru sora sa, a pregătit două parastase, cu mâncare de post, dar și de dulce, conform celor spuse la calendar.

Aurel Ciuculete a făcut mai întâi o pomană la București, acolo unde a și fost înmormântată regratată artistă, apoi același lucru a făcut și la Craiova.

”Am fost fost la București, în urmă cu două săptămâni, și sămbătă( 12 martie, n.r.) am făcut acasă parastas pentru sora mea. Sâmbătă am împărțit cu băieții la cimitir, iar acasă am stat cu toții la masă. Am făcut iahnie cu ceapă deasupra și sarmale de post, dar când am împărțit la București era dezlegare la pește și am mai putut împărți și brânzeturi și dulciuri”, a mai spus fratele cântăreței Ileana Ciuculete.

Bărbatul care mai mereu gătește pentru pomenile surorii sale, spune că an de an, în jurul datei de 14 martie, starea sa se schimbă, tristețea, dorul și durerea cuprinzându-l parcă și mai puternic.

Doar visele, destul de dese, în care îi apare Ileana Ciuculete îl mai alină. Aurel Ciuculete mărturisește că sunt multe dățile în care sora ori îi apare în vis arătându-i că acolo unde este acum îi este bine, ori îi cere câte ceva. Iar el, pentru a-i face voia și pentru a-i aduce un omagiu, imediat dă de pomană tot ce vrea Ileana Ciuculete în vis. Ultima dată a dat de pomană o pereche de pantofi, mărturisește el.

Citeste si: Scandal uriaș la apartamentul lui Cornel Galeș! Un bărbat susține că soțul Ilenei Ciuculete l-a țepuit cu 15.000 de euro înainte să moară! EXCLUSIV

” De când a murit sora mea o visez în diferite ipostaze, dar plăcute. Cred că este mulțumită că noi, familia, am respectat tradiția și i-am făcut cum se cuvine, toate rânduielile creștine. Îți dai seama când nu e bine, dar ultimele ori am visat-o în lumină. După ce a murit am visat-o că o pupam în coșciug. Cu puțin înainte de pomana de un an, am visat că eram la țară și îmi cerea ceva de încălțat. Mi-a arătat niște sandale în dulap. A doua zi am cumpărat niște pantofi și i-am dat de pomană în amintirea ei. Tot ce am făcut și tot ce am dat de pomană pentru sora mea, am dat cu mult drag ”, a mai declarat Aurel Ciuculete.