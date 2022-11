Frații Dolănescu, din nou la cuțite! De la ce a pornit totul de această dată: "Nu este pentru prima oară când mă atacă"

In articol:

După o perioadă în care au stat departe de luminile reflectoarelor, băieții lui Ion Dolănescu își aruncă din nou cuvinte grele. Se pare că cei doi nu au de gând să facă prea curând pace, iar dovada o reprezintă chiar ultima melodie compusă de fiul Mariei Ciobanu, care l-a făcut să răbufnească pe Dragoș

Dragoș Dolănescu reacționează, după ce fratele lui a compus un cântec la adresa lui: "Nu este pentru prima oară când mă atacă în piesele lui"

Ionut Dolănescu a scos de curând o piesă care a iscat controverse. Melodia, care se intitulează "Frate dragă, măi frăție", este inspirată din propria poveste de viață a artistului: "Frate dragă, măi frăție/, Cât rău mi-ai făcut tu mine/, Tăicuțul de-ar învia și nu te-ar putea ierta/, De-mi erai frate de mamă poate te-aș fi luat în seamă/, Dar frații numai de tată nu se știe niciodată/, Nimeni nu va ști vreodată/, Dacă avem același tată/. Trecând prin rele și bune, tata ne-a lăsat un nume/, Fără dor și fără milă tu l-ai târât în mocirlă/, Mult am mai oftat și am plâns că ai făcut neamul de râs/. Tăicuțul cu suflet bun mi te-a adunat din drum/, Pentru cât rău ai făcut/, Nu te vreau nici la mormânt/, Să te ierte cel de Sus pentru cât rău ai adus/, De te-ar ierta lumea toată/, Eu nu am să uit vreodată/, Frate drag, pentru mine rămâi doar o amintire.…", sunt versurile melodiei lansate de Ionuț Dolănescu, potrivit playtech.ro.

Cântecul scos de fiul cel mare al lui Ion Dolănescu a ajuns și la urechile fratelui său, iar nu s-a ferit să îi dea replica acestuia: "Nu e de mirare ce face. Nu este pentru prima oară când mă atacă în piesele lui. Așa face mereu când are de lansat câte un album, când are nevoie de publicitate. Este un fel de a se promova, de a fi în centrul atenției, ca să-și vândă albumul și să aibă concerte. Dacă acest cântec îl ajută să plătească lumina și gazul, pe bune dacă mă supăr. Fratele la nevoie de cunoaște, nu?

Nu înțeleg, însă, de ce nu îl lasă pe tatăl nostru să doarmă liniștit. Mai ales acum, în Postul Crăciunului. Face tocmai acum acest scandal, după aproape 14 ani de când Ion Dolănescu a murit. Eu n-am vrut niciodată să fiu vedetă, să ajung pe la televiziune în România. Am mers doar ca să îi mai dau replica atunci când m-a atacat.

Îi fac numele de familie de râs? Păi, cu acest nume eu am fost deputat în Costa Rica. Am donat din salariul meu de politician celor sărmani. Am cărat făină cu cârca, tone de saci, pentru șomeri, în pandemie, ca să aibă ce pune pe masă. Știe el, oare, că eu am fost votat în top 5 politicieni din Costa Rica? Numele tatălui meu îl port cu onoare și cu mândrie. Am o viață demnă.", a declarat Dragoș Dolănescu, pentru sursa citată.

Ionuț și Dragoș Dolănescu [Sursa foto: Captură video]