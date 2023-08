„Frumoasa mea” Cât de bine îi stă Getei Sterp în rolul de mămică! Tânăra s-a fotografiat cu bebelușul în brațe

In articol:

Chiar dacă încă nu este mămică, Geta Sterp se bucură din plin de rolul de mătușică pe care îl are pentru 3 nepoței, unul din partea fratelui său, Culiță, și doi din partea surorii sale, Ileana. Ori de câte ori are ocazia, tânăra petrece timp cu micuții și demonstrează de fiecare dată cât de bine i-ar sta în poziția de mămică.

Sora cea mică din familia Sterp s-a căsătorit cu alesul inimii sale, însă până în acest moment nu a adus pe lume un copil, însă nu poate să nu se bucure nespus atunci când are ocazia să petreacă timp cu cel mai tânăr membru al familie, micuțul Damir, cel de-al doilea copil al surorii sale.

Cu numai o seară în urmă, Geta Sterp și sora sa au mers împreună la un eveniment care s-a dovedit a fi fix pe placul lor. Nu a lipsit, însă, nici micuțul Damir, care a stat fără probleme în brațele mătușii sale. Ileana Sterp este cea care a postat în mediul online imaginea adorabilă cu sora sa și cu fiul său, în timp ce se aflau la masă.

„Frumoasa mea”, a scris Ileana Sterp în dreptul imaginii cu sora și cu fiul său.

Geta Sterp s-a căsătorit în urmă cu un an

Geta Sterp a îmbrăcat rochia de mireasă pentru prima dată în luna octombrie a anului trecut, atunci când s-a căsătorit cu Sebastian Crăciunescu.

A fost un eveniment de amploare, în care emoțiile de fericire și voia bună au fost nelipsite. Tânăra a primit cu mare bucurie în suflet această schimbare, însă cu o doză de melancolie știind că nu va mai avea același stil de viață ca înainte.

„Sunt foarte fericită pentru că știu că o să înceapă o nouă etapă în viața mea. Dar m-am gândit că poate asta e ultima dată când vin în calea oilor și când trăiesc astfel de momente. E fericire amestecată cu melancolie și gânduri și amintiri frumoase pe care le-am trăit cu animalele. Dacă o să mă căsătoresc, eu și viitorul soț avem alte planuri. Mie mi-ar fi plăcut viața asta simplă, dar uneori trebuie să alegi calea mai ușoară ca să îți fie bine.

Sebi a zis să nu mai ținem oi, că el nu vrea, că nu îi plac, a zis să ne axăm pe altceva. Eu și frații mei am fost crescuți printre animale, la câmp. Eu cu mama mea și Iancu am dus asta mai departe, până acum. Eu chiar urmează să mă căsătoresc în cel mai scurt timp și am zis că toamna asta o să mai vindem din oi pentru că nu mai are cine să se ocupe de ele. Eu și mama am fost mai mult baza, Iancu a fost mai mult plecat. Eu aș fi ales să fac treaba asta toată viața, dar uneori trebuie să ne urmăm destinul”, a mărturisit aceasta.

