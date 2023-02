„Frumusețe în exces” Carmen de la Sălciua, o nouă schimbare de look! Fanii au pierdut numărul transformărilor fizice ale artistei

In articol:

Carmen de la Sălciua și-a obișnuit deja fanii cu schimbările de look pe care le adoptă din ce în ce mai des în ultima vreme. Cum se apropie cu pași repezi venirea primăverii, artista a decis să își schimbe din nou coafura și să profite de faptul că poate obține orice look își dorește cu ajutorul extensiilor de păr.

În urmă cu un an, Carmen de la Sălciua a luat decizia radicală de a-și tunde părul scurt. A renunțat fără remușcări la podoaba capilară, din dorința de a-i crește un păr sănătos, fără să fie agresat de aparatele de coafat. De atunci, artista și-a vopsit părul de mai multe ori și a adoptat mai multe coafuri, folosind extensiile de păr. De această dată, cântăreața a optat pentru un look fresh, părul drept, lungime fiind până în zona umerilor. Fanii artistei au fost încântați să vadă că noul look o prinde de minune pe artistă.

„Frumusețe din exces”, „Lux de femeie”, „Ești foarte frumoasă”, „Ești o artă de femeie”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Citește și: Carmen de la Sălciua va deveni mamă în 2023?! Artista a mărturisit ce își dorește cel mai mult: "Un preot m-a învățat acest lucru"| EXCLUSIV

Citeste si: „Mă bârfești și mă vorbești.” Ce mesaj a transmis Marius Elisei pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Cum a luat Carmen de la Sălciua decizia de a se tunde?

La scurtă vreme după ce a luat decizia de a-și tunde părul, Carmen de la Sălciua a împărtășit cu fanii ei cum de a luat această hotărâre, având în vedere că în ziua de astăzi vedetele, și nu numai, fac eforturi pentru a avea un

păr natural cât mai lung și mai bogat. Se pare că artista a fost inspirată de o actriță pe care o admira încă de când era doar o puștoaică. Făcând acest pas, Carmen de la Sălciua a demonstrat că se poate simți la fel de frumoasă și feminină chiar și fără să aibă părul lung, așa cum preferă cele mai multe dintre femei.

Citește și: Marian Corcheș, un soț model! Carmen de la Sălciua a arătat tuturor cum este așteptată acasă: „Un soț să te aștepte așa”

„Urmăream eu un serial în copilărie care se numea Sunset Beach (puțin știu despre ce vorbesc) și era o actriță Sheridan care avea tunsoarea asta. Mereu mă întrebam când o să am curajul asta să fac o asemenea schimbare. Eu am trecut prin schimbări nenumărate și am avut culori și tunsori de tot felul, extensii, peruci, dar niciodată părul scurt. Ei, uite că a venit și ziua asta. M-am tuns scurt și îmi place foarte tare!”, a mai spus artista pe rețelele de socializare.