Fuego a vorbit despre reacția neașteptată pe care a avut-o Mihai Bendeac la adresa lui! Ce i-a transmis?: „Nu mă cred un star și nici vreo vedetă”

In articol:

Paul Surugiu sau Fuego, așa cum este cunoscut de toată lumea, este unul dintre cei mai iubiți artiști români. Oamenii au fost vrăjiți de talentul, simplitatea și caracterul vedetei.

La fiecare concert susținut de cântăreț, foarte mulți oameni vin să îi asculte melodiile pline de emoții. Cu toate acestea, faima nu i s-a urcat la cap, iar Paul a rămas același suflet cald, exact așa cum era când și-a început carieră. Recent, artistul a reacționat la laudele primate de Mihai Bendeac, după ce acesta a văzut unul dintre concertele sale.

Citește și: Fuego a dezvăluit cum a reușit să slăbească 30 de kilograme! Consumă asta în fiecare dimineață: „Este secretul meu deja de aproape jumătate de an”

Reacția lui Fuego, după ce a fost lăudat de Mihai Bendeac

Chiar dacă Fuego se bucură de un succes răsunător, acest lucru nu i s-a urcat la cap artistului. Acesta nu se consideră mai presus de alți cântăreți și a mărturisit că reacția pe care Mihai Bendeac a avut-o după ce a văzut unul dintre concertele sale este prea exagerată. Vedeta consideră că actorul l-a ridicat prea mult în slăvi și a mai dezvăluit că nu ar spune nu la o eventuală colaborare între ei doi în

cadrul unei piese de teatru celebră.

Citeste si: Culiță Sterp și logodnica lui, fotografie de excepție împreună: „Faină”. Cât de bine le stă celor doi împreună- kanald.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă și ce trebuie să faci în această zi de sărbătoare?- stirilekanald.ro

„Mihai a avut o reacție în online cu privire la concertele mele. El mă ridica mai sus decât e cazul, pentru că eu nu mă cred un star și nici vreo vedetă, ci doar un om care face artă și o dăruiește oamenilor. Era uimit de cum vin oamenii cu flori la concertele mele. Apoi, eu nu spun nu provocărilor de orice fel. Sunt deschis proiectelor noi, ipostazelor care să mă provoace și care să mă scoată cumva din zona de confort. Ca absolvent de actorie și om pasionat de teatru din fragedă pruncie, mă tentează ideea de a fi pe scena unui teatru interpretând un rol într-o piesă celebră. Fiecare experiență pe care o putem trăi înseamnă un dram în plus de înțelepciune, de testare a limitelor”, a declarat interpretul de muzică ușoară, potrivit Unica.

Citește și: Ce face Fuego cu banii? Artistul a vorbit sincer despre averea sa: „E o perioadă complicată”

Citeste si: „A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit, și tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte.” Ce a dezvăluit Oana Roman despre fostul său partener, Marius Elisei- kfetele.ro

Citeste si: Moment stanjenitor pentru iubita lui Pique cand a intrat intr-un panou publicitar!- radioimpuls.ro

Mihai Bendeac, surprins de succesul pe care îl are Fuego

În urmă cu ceva timp, Mihai Bendeac s-a declarat de-a dreptul surprins de succesul pe care îl are artistul Fuego în rândul oamenilor. Actorul a urmărit unul dintre concertele cântărețului și nu a putut să nu remarce numărul impresionant de flori pe care acesta îl primește în timpul evenimentului și nu numai. Acesta îl consideră pe solist o adevărată legendă și un simbol al folclorului.

,,M-am nimerit într-o noapte, înainte să mă culc, și am văzut treaba asta. Și am simțit nevoia s-o comentez live. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mie mi se pare că Fuego e foarte șmecher, jur. Îmi vine să plâng la mormânt străin. E șmecher omul. E și ceva religios în tot ce înseamnă Fuego. E genial, toată construcția este genială și toate chestiile astea sunt pe bune, adică chiar vin femei cu buchete de flori. A trecut mult timp, oprisem filmarea, dar el primește în continuare flori. Incredibil! De unde atâtea flori? Incredibil! Deci au fost flori cât a durat melodia și încă nu le-a primit pe toate. Omul este o legendă, nu glumesc. Este absolut genial”, a fost reacția pe care actorul a avut-o pe rețelele de socializare.