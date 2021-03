Fuego, anunț trist pentru fanii săi! Artistul a răbufnit: „Sunt extrem de trist când văd că...”

In articol:

Pandemia de coronavirus afectează pe toată lumea, indiferent de meserie, Paul Surugiu, la fel ca mulți artiști, este nevoit să treacă prin momente extrem de dificile. În urmă cu ceva timp, Fuego le-a transmis fanilor o veste tristă. Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, cunoscutul artist a făcut o mărturisire extrem de dureroasă cu privire la situația îngrijorătoare.

Paul Surugiu își dorește extrem de mult ca lucrurile să devină la normal, deși nu crede că acest lucru se va întâmpla anul acesta.

„Sunt extrem de trist când văd că pierdem oameni dragi. Mă întristează această dramă, această pandemie care s-a abătut asupra planetei și îmi doresc să revenim la normal. Eu cred că mai avem de așteptat. Eu cred că anul acesta, pe partea noastră artistică, nu va fi ce trebuie.Eu nu sunt omul care se plânge, încerc să iau lucrurile așa cum sunt, dar când vezi că nu ești alături de publicul tău, când vezi că nu poți să împarți bucuria ce-ai făcut…Noi, în toată perioada asta, am scris, am făcut muzică. Noi avem de dăruit proiecte multe”.

Fuego

Emisiunea lui Fuego revine cu un nou sezon

Sezonul șase al emisiunii „Drag de România mea”, moderată de Fuego va avea premiera duminică, 4 aprilie, de la 15.00, pe TVR 2 și TVR 2 HD.

Anunțul a fost făcut chiar de Paul Surugiu în mediul online.

„Emisiunea „DRAG DE ROMÂNIA MEA!” e un proiect care n-a revoluționat televiziunea, dar care vine ca o alternativă la tot ce se regăsește pe micul ecran, la capitolul divertisment. Sunt fericit că în sezoanele de până acum am creat diversitate, am premiat artiști, am avut exclusivități și momente de referință care vor rămâne în arhiva televiziunii.

Și uite așa, pas cu pas, am ajuns la cel de-al șaselea sezon, care va debuta pe 4 aprilie, de la ora 15.00, la #TVR2.Am crescut, am evoluat și am ajuns să fim o voce care arată oamenilor calitatea. Asta spun eu că este televiziunea și asta e menirea ei, indiferent de generații sau preferințe”.