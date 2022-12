Fuego, dezvăluiri dureroase de 1 Decembrie: ”Mi-a murit tata de foarte tânăr” Din cauza genei, artistul este foarte precaut cu sănătatea | EXCLUSIV

In articol:

Paul Surugiu- Fuego sărbătorește Ziua Națională a României în studioul WOWnews, păstrând tradiția din ultimii trei ani de a fi alături de românii de pretutindeni într-o emisiune de suflet, în care și-a pus sufletul pe tavă și a dezvăluit momente dragi, dar și dureroase din viața lui.

Fuego, mărturii despre moartea tatălui

Fuego a vorbit despre valorile pe care tatăl său i le-a transmis, relația pe care o avea cu părintele lui, care s-a stins din viață fulgerător, la numai 58 de ani, și suferința de a nu îl mai avea aproape în clipele cu însemnătate spirituală. Fuego le-a urat tuturor românilor să se bucure de toate bucatele tradiționale de pe masă, să fie sănătoși, să aibă grijă de oamenii dragi din viața lor și să aibă parte de sărbători frumoase.

Fuego și-a deschis sufletul de 1 decembrie și a povestit despre momentul în care și-a pierdut părintele. A suferit mult, dar a fost o lecție pentru a-și proteja mai mult sănătatea.

"Mi-a murit tata de foarte tânăr. Tatăl meu a murit în urma unui infarct miocardic, așa peste noapte. Mi-am dat seama că tatăl meu avea o problemă din genă, transmisă mai departe, pentru că stăteam și analizam această situație în timp, ai mei nu au murit de cancer de exemplu sau de alte boli. Au avut problemele cardiace. Atunci, am început să mă controlez și eu. Slavă Domnului sunt bine, dar sunt trecut de vârsta de 40 de ani și trebuie să mă întrețin cu niște medicamente, care sunt ușor de luat.", a declarat Fuego.

Fuego și-a amintit cu nostalgie de primul 1 decembrie fără tatăl său. De asemenea, a precizat de la cine a moștenit de fapt talentul și cum îl practica încă de mic copil.

"Primul 1 decembrie fără tatăl meu a fost foarte greu. Tata mi-a transmis doar tradițiile, pentru că el nu a cântat. Nu moștenesc de la tatăl meu vocea, ci de la mama mea, care a făcut această profesie de mic copil. Eu cu mama cântam în casă, aveam un dublu casetofon, luam casete neînregistrate și ne înregistram pe noi.", a adăugat Fuego, în interviul exclusiv, de pe canalul de YouTube WOWnews.

Fuego, mesaj pentru români de 1 decembrie

De la prima oră a dimineții, Fuego a publicat pe contul lui de Facebook, un mesaj pentru toți românii care sărbătoresc ziua națională. Nu a vrut să scoată în evidență doar lucrurile frumoase, ci și pe cele mai puțin plăcute, care au loc în țara noastră. Postarea a strâns numeroase aprecieri și reacții.

"E Ziua Națională și ca în fiecare an, toată lumea se întrece în declarații de dragoste, în promisiuni, în fel și fel de mândrii inutile. De la televiziuni la oameni simpli, toți uită că nu e nevoie de o zi anume ca să-ți arăți respectul față de România. Pentru mine, România este acasă, este locul în care sunt artist și în care pot fi eu. Aici mi-s limba, neamul, dorințele, tristețile. Le-aș ura românilor, nu doar de Ziua Națională, ci la modul general, să aibă mai mare grijă la implicare, să aibă grijă de valori, să nu-și mai murdărească țara în cuvinte și-apoi s-o șteargă cu lustruirea ipocriziei. Le urez românilor mai multă minte pe umeri. Le urez să se bucure de fiecare nuanță a culturii lor, le doresc să aibă conducători mai buni și să înțeleagă că dincolo de orice, arta și cultura sunt elemente definitorii într-un stat care se vrea european pe hârtie, dar care uneori, cu mentalitatea și cu anumite acțiuni, nu e foarte departe de Evul Mediu. Doresc ca românii să iubească limba mai mult și s-o vorbească corect. Doresc să iubim și să ascultăm mai multă muzică românească. Nu doresc șosele neapărat, ci oameni mai buni, mai multă deschidere, mai multă corectitudine și mai puțină mediocritate. Iar asta se poate, cu ușurință, cu puțină voință și ajutorul celor care simt ca mine.", a fost mesajul lui Fuego, de pe rețelele sociale.

