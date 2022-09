Fuego, dezvăluiri neașteptate despre celebritățile din România! A vorbit în cartea sa despre nume mari din România! Ce a scris despre Teo Trandafir, Angela Similea, Mirabela Dauer sau Sofia Vicoveanca | EXCLUSIV

In articol:

Fuego a anunțat că și-a lansat cartea autobiografică intitulată “Confesiuni. Cu sufletul pe scena vieții”, o operă în care artistul oferă informații și detalii neștiute despre cariera și viața lui personală. Fuego a mărturisit că această carte cuprinde de asemenea și întâmplările pe care le-a avut alături de oamenii care i-au marcat existența, printre care se numără: Stela

Fuego, totul despre cartea pe care a lansat-o

Popescu, Ion Dichiseanu, Teo Trandafir, Angela Similea, Mirabela Dauer, Sofia Vicoveanca, Grigore Vieru. Artistul a vorbit despre spectacolul pe care îl va avea pe 2 decembrie la Sala Palatului, dar și despre garderoba sa, menționând că are peste 500 de costume la care ține foarte mult și pe care le păstrează pentru a face un muzeu cu ele la sfârșitul carierei sale.

Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, a scris și a lansat o carte despre viața sa personală, dar și profesională. Fanii au avut parte de o mare surpriză din partea artistului, iar acesta ne-a oferit toate detaliile despre opera sa.

"În cartea aceasta care s-a lansat fix de ziua mea, pe 23 august, mi-am adunat toate gândurile mele din copilărie până astăzi, cu o carieră de aproape 30 de ani, o carte în care publicul cititor va descoperi povești despre mine, despre viața mea și despre mari personalități culturale ale României. E o carte în care am scris despre niște oameni de la care am avut de învățat, niște oameni care mi-au dat sfaturi, pe care eu le-am respectat cu sfințenie. Vorbim de Draga Olteanu Matei, Tamara Buciuceanu Botez. Nu mai vorbesc de Stela Popescu, Dumnezeu să o odihnească, de la care noi artiștii tineri am furat meserie.", a declarat Fuego, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Care sunt cele mai importante celebrități din cartea lui Fuego?

Fuego a scris secrete nu doar despre el, ci și despre mai multe celebrități din România. Acesta a povestit cu dar despre cei de la care a avut de învățat, printre nume aflându-se și Teo Trandafir.

"Am avut lângă mine colegi minunați despre care am scris. Mirabela Dauer, Marius Țeicu, cel care mi-a fost profesor de canto, Teo Trandafir. E prietena ea de peste 20 de ani, o cunosc de când făcea primele emisiuni de televiziune și ea este prima care mi-a dat un imbold în cariera asta profesională. Marina Voica, bunica stilului latino, am studiat-o mult. Stela Enache, Paula Seling, sunt mândru că sunt român când o ascult.", a mărturisit Fuego, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

