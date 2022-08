Fuego împlinește 46 de ani și le face un cadou fanilor cu ocazia zilei sale de naștere. Artistul își lansează autobiografia

In articol:

De 30 de ani, Fuego are o carieră de succes. A lansat zeci de albume, a susținut sute de concerte și are zeci de mii de fani. Muzica sa de suflet l-a făcut unul dintre cei mai iubiți artiști din țara noastră.

Acum, Fuego are o nouă surpriză pentru cei care îl susțin și îl iubesc.

De această dată, nu este vorba de un nou album, ci despre o carte, mai exact o autobiografie.

Fuego le pregătește o surpriză de proporții celor care îl iubesc.[Sursa foto: Facebook ]

Fuego își lansează cartea chiar de ziua sa

Autobiografia se numește „Confesiuni. Cu sufletul pe scena vieții” și cuprinde dezvăluiri exclusive din spatele scenei și „secrete” din cariera artistului.

Fuego, așa cum este cunoscut de toată lumea Paul Ciprian Surugiu, își sărbătorește astăzi ziua de naștere, prilej cu care a decis să își lanseze cartea care descrie perfect ultimele trei decenii din viața artistului.

Cântărețul a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook. Artistul spune că nu publică această carte pentru a se afirma în lumea scriitorilor, ci pentru a dezvolta o legătură și mai puternică cu fanii săi.

„Azi e ziua mea! Mulțumesc pentru tot! Un vis măreț s-a îndeplinit și pentru asta-s fericit, că pot să vă ofer un dar! Bucuria mea nu este să primesc, deși îmi dați mai mult decât aș fi putut spera, ci să vă dăruiesc, o bucată zdravănă din sufletul meu. Așa cum v-am promis, astăzi vă prezint surpriza – „Confesiuni. Cu sufletul pe scena vieții” – o carte în care m-am expus cu vulnerabilitate și mi-am deschis sufletul în fața voastră. O carte pe care am scris-o cu lacrimi, dar și cu bucurie, care m-a făcut să retrăiesc amintiri, să simt dor de oameni pe care i-am pierdut, dragoste de oameni excepționali, care mi-au marcat existența și cariera. O carte pe care o dedic celor care vor să mă cunoască dincolo de lumina reflectoarelor, cât și celor care încă speră la o lume mai bună. Nu vorbesc foarte des despre sufletul meu. E un fel de mister care-mi aparține doar mie și pe care rar vreau să-l împărtășesc. Totuși, pentru voi, cei care mă iubiți și care vedeți în mine, după munca mea din anii aceștia, cu seriozitate și determinare, un om valoros, o fac fără menajamente. Eu nu sunt scriitor. Nu mă cred un star anume. Nu consider că oamenii trebuie să-mi urmeze pașii și vorbele ca literă de lege. În schimb consider că e de datoria mea, ca artist, să vin cu mesaje, cu opinii pertinente și cu o fațetă a personalității mele.”, a scris Fuego pe pagina sa de Facebook.