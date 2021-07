Fulgy a recunoscut tot: ”Am fost la un mic pas de a le lua viața părinților mei”. Ce i-a făcut pisicii fostei lui iubite: ”Într-un scurt moment de nervi..”. Este incredibil!

Fulgy si Clejanii 23:43, iul 5, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Fulgy continuă să stârnească controverse în mediul online, după ce a făcut dezvăluiri bombă! Tânărul de 23 de ani a publicat, pe contul lui de Youtube, un mesaj prin care-și cere scuze în mod public pentru toate faptele lui de până acum. Ba mai mult decât atât, băiatul Clejanilor a recunoscut că a fost la un mic pas de a le lua viața părinților lui, din cauza consumului de substanțe interzise.

Citeste si: Fulgy, noi dezvăluiri despre scandalul cu părinții lui: ”Ieri eram plin de sânge”. Ce s-a întâmplat, de fapt, în casa Clejanilor

Tot Fulgy a povestit și despre pisica fostei lui partenere de viață, susținând că tânăra și-a pierdut animăluțul drag într-un moment de-al lui de furie. Mărturisirile pe care Fulgy le-a făcut în clipul postat pe Youtube sunt de-a dreptul cutremurătoare.

Fulgy [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ioniță de la Clejani ar fi fost bătut de Fulgy! Lăutarul a sunat la 112 – GALERIE FOTO- bzi.ro

Redăm mesajul integral

“Adevarul adevarat.

As vrea sa imi cer scuze in mod public si sa se afle de la mine, Fulgy, un copil iubit dar influentat gresit de lumea rea, adevarul adevarat.

In primul rand imi cer scuze public parintilor mei si regret pentru faptul ca in trecut am fost la un mic pas de a le lua viata in urma cu ceva timp din cauza consumului meu abuziv de droguri din vremea respectiva, atunci cand am fost internat pentru prima oara la spital, ajutat de familia mea desi eu le-am gresit, ei tot m-au iubit, m-au ajutat si m-au sprijinit.

Citeste si: Ramona de la Clejani, terorizată de Fulgy: ”Vreau ordin de protecție”. Fiica nelegitimă a lui Ioniță, amenințată de fratele vitreg

“Drogurile iti distrug viata, familia, tot ce ai mai drag si scump.”

As vrea sa imi cer scuze tot in mod public intregii natiuni romanesti pentru ca am mintit, negat ca nu sunt drogat intr-o emisiune televizata la care am participat in trecut. As vrea sa imi cer scuze fostei mele partenere de viata pentru ca a pierdut un animalut scump, inofensiv si drag (pisica) tot din cauza consumului meu abuziv de droguri intr-un scurt moment de nervi, fara discernamant din cauza nenorocitelor de droguri.

Iar nu in ultimul rand, as vrea sa imi cer iertare in fata lui Dumnezeu ca am pacatuit si sa ii multumesc ca m-a adus pe drumul cel bun cu ajutorul iubirii familiei mele dragi si surorii mele scumpe. Rog toata Romania ca aceasta sa fie singura stire care o sa apara si sa nu imi mai implicati familia si numele lor in trecutul meu negru si regretabil.

Pe final as vrea sa promit ca voi lupta toata viata mea cu aceasta boala a secolului XXI “Drogurile” si ca voi fi un exemplu de urmat prin lucrurile frumoase pe care urmeaza sa le fac, arat, spun, demonstrez”, se arată în mesajul postat de Fulgy, pe canalul lui de Yotube.