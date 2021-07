Fulgy a sunat la poliție. "Sunt sechestrat și «șantajat» de familia mea"

Fulgy de la Clejani [Sursa foto: Captură Instagram] 11:19, iul 10, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Fulgy a sunat la 112 pentru a solicita un echipaj de poliție, pe motiv că părinții lui îl țin sechestrat în casă și că îl "șantajează".

Tânărul a filmat întreaga scenă și a postat-o pe contul lui de Instagram.

Ioniță de la Clejani a trebuit să dea explicații în fața polițiștilor

Fulgy a alertat poliția, potrivit spuselor lui, pentru că i-a fost interzis de către părinți să iasă afară și să facă multe alte lucruri. Fiul soților de la Clejani a declarat că voia să meargă la iubita sa, însă părinții i-au pus restricții: "Dragii mei, am 23 de ani, am chemat Poliția, pentru că sunt sechestrat și «șantajat» de familia mea. Vreau să am o viață liberă. Imediat o să vină Poliția pe strada B. Nr.3, am dreptul la viață, oameni buni! Nu mă droghez, nu fac nimic.", a povestit Fulgy pe contul lui personal.

Fulgy a chemat poliția acasă[Sursa foto: Captură Instagram]

Întrebat de unul dintre agenți cum se face că este afară la venirea echipajelor, dacă a anunțat la telefon că este sechestrat, artistul a răspuns că a sărit pe geam: "Păi sunt ușile închise, eu am ieșit pe geam, la etajul 1." . Ioniță de la Clejani a fost nevoit să iasă și să poarte o discuție cu oamenii legii, pentru a le explica întreaga situație.

Fulgy nu s-a oprit din a filma nici când tatăl lui vorbea cu polițiștii, ba mai mult, a ținut să le transmită urmăritorilor câteva vorbe pe care Ioniță i le-ar fi adresat, după acest incident: "Și acum vedem cine câștigă, adevărul sau minciuna. Am 23 de ani și merit libertate. Deci din ziua de azi să nu mai am de a face cu tine și să nu mai vin în casă. Așa rămâne!", a încheiat tânărul.

Fulgy de la Clejani[Sursa foto: Captură Instagram]

Fulgy a mers din nou la poliție, a doua zi

După ce a reușit să plece de acasă și și-a petrecut noaptea la o tânără despre care susține că ar fi iubita lui, a doua zi Fulgy a mers din nou la poliție, cel mai probabil pentru a mai da câteva declarații. Fiul Clejanilor s-a și filmat în incinta secției, pentru a le arăta tuturor celor care îl urmăresc: "Acum mă duc la secția 10 de poliție să rezolv niste chestii, ca să stau și eu liniștit toată viața mea.", a transmis tânărul.

Nu este prima oară când agenții vin acasă la familia Clejanilor. În ultimul timp, Fulgy a ținut primele pagini ale ziarelor cu aparițiile și declarațiile sale, spre nemulțumirea părinților lui.