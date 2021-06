Fulgy are o nouă iubită! Este vorba despre o divă celebră din showbiz

In articol:

Manole Dan Constantin Fulgeraș, cunoscut publicului drept Fulgy, este implicat într-un scandal monstru. El a fost surprins sub influența substanțelor interzise la volan. Fiul Clejanilor a șocat din ou, după ce a fost surprins alături de o nouă domnișoară în viața lui. Tânărul anunța în urmă cu o săptămână că are de gând să se căsătorească cu noua lui iubita.

Relația lor nu a durat, iar tânărul de 23 de ani a fost surprins deja cu alticineva.

Pe pagina sa de Instagram, Fulgy a postat un videoclip alături de Denisa Despa, o tânără celebră din showbiz-ul românesc. Cunpscută drept mansatoarea maneliștilor, Denisa Despa a fost filmată de către fiul Clejanilor în timp ce se afla în bucătărie, îmbrăcată în pijamale. Fulgy i-a spus tinerei „viața mea”, semn că între cei doi ar fi mai mult decât o simplă prietenie.

Fulgy: Îmi faci și mie, viața mea, o cafea?

Denisa Despa: Cu lapte.

Fulgy: Ia spune cum se cheamă ce am mâncat noi acum?

Denisa Despa: Rață cu portocală în gură pe pod de caramel.

Denisa Despa, noua iubită a lui Fulgy? [Sursa foto: Instagram]

Fulgy voia să se căsătorească cu fosta lui iubită

În ură cu doar o săptămână, Fulgy anunțase că urmează să se căsătoreacsă cu noua lui iubită, asta dacă va strânge un număr generos de like-uri la un videoclip pe Tik Tok.

„Ca de obicei orice fac eu dă lumea peste cap pentru că sunt o persoană autentică, spun lucrurilor pe nume, pe față și sunt foarte original ca mama mea și nu interpretez vreun rol sau joc vreo farsă sau am o strategie.

Pur și simplu, am început să îmi arăt viața mea și am zis că dacă strâng la videoclipul ală de pe TikTok 5 milioane de inimioare, mă însor cu ea. Jur! Sincer, e un challenge în primul rând și în al doilea rând ce să vă spun despre ea, este o fată super de treabă, super drăguță, la locul ei. Dacă ar fi să o arăt și să spun mai multe, cu siguranță o veți vedea în vlog-urile ce urmează, la mine, pe Youtube.

Azi ne-am cunoscut, la prima vedere ne-am înțeles foarte bine și am decis amândoi să începem un drum în viață, să fim împreună, să avem o relație de prietenie și sper să fie totul ok și frumos”, a spus Fulgy, pentru un post de televiziune.