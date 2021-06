Fulgy le-a cerut iertare Antoniei și lui Alex Velea, în direct: „Nu au nicio vină”

Fulgy și-a cerut scuze față de Alex Velea și Antonia 09:31, iun 30, 2021 Autor: Clara Ionescu

Fulgy a fost externat marți, 29 iunie, de la o clinică de reabilitare. Fiul Clejanilor a făcut primele declarații pentur un post de televiziune, unde a vorbit despre ultimele scandaluri care îl vizează în continuare. Tânărul de 23 de ani a vorbit despre Alex Velea și a reunoscut că i-a adresat cuvinte jignitoare în mediul online atât lui, cât și familiei sale.

Fiul Clejanilor susține în continuare primele sale declarații, legate de faptul că a consumat substanțe interzise la studioul lui Alex Velea.

„Am avut afirmații către Alex Velea și mi se susțin în continuare pentru că în seara în care mi s-a luat permisul am venit de la studioul lui unde s-au confirmat substanțe interzise, restul scandalul a pornit din cauza presei pentru că a scos o piesă și presa a zis că pentru mine a fost. Alex Velea a recunoscut că nu pentru mine era. Eu fiind sub influența alcoolului și separat de certurile pe care le mai aveam am vorbit prost și am aruncat în stânga și dreapta cu vorbe, dar de la vorbe la fapte e cale lungă...”, a declarat Fulgy, la un post de televiziune.

Primele imagini cu Fulgy după externare [Sursa foto: Captura Video]

Fulgy, mesaj pentru Alex Velea și Antonia: „Îmi cer scuze...”

Fulgy a ținut să își ceară iertare de la Alex Velea și Antonia, în direct, pentru toate cuvintele jignitoare pe care le-a adresat. Cântărețul și-a cerut scuze și față de fanii lui, care l-au susținut indiferent.

„Alex Velea, îmi cer scuze față de tine, față de familia ta, față de familia Antoniei, față de ea și de copiii lui frumoși care nu au nicio vină, dar așa s-a întâmplat, în viață mai ai scăpări, suișuri și coborâșuri. Vreau să-mi cer scuze public tuturor fanilor mei, fanilor părinților mei pentru că ne iubește o țară întreagă”, a mai spus tânărul.