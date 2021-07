Fulgy, prima reacție după ce a fost reclamat la Poliție de Ioniță de la Clejani: „Tatăl meu mă...”

Fulgy și Ioniță de la Clejani 21:30, iul 1, 2021 Autor: Clara Ionescu

Familia Clejanilor trece printr-o perioadă dificilă, după ce Fulgy a atras atenția într-un mod negativ în ultima perioadă. Tânărul în vârstă de 23 de ani a lipsit mai bine de trei săptămâni de pe rețelele de socializare, după ce a fost reclamat la Poliție chiar de tatăl său.

Cântărețul a fost internat la un centru de reabilitare, de unde a fost externat de curând.

Fulgy a revenit pe rețelele de socializare și a făcut deja primele declarații atât pentru fani, cât și pentru posturile de televiziune. Întrebat ce părere are despre faptul că Ioniță de la Clejani a fost cel care l-a reclamat la Poliție, tânărul în vârstă de 23 de ani a refuzat să dea prea multe detalii. El a mărturisit că tatăl lui îl iubește mai mult decât orice.

„Tatăl meu mă iubește mai mult decât se iubește pe el, ăsta e răspunsul meu, nu pot să mă bag în comunicatul Poliției”, a declarat Fulgy, pentru un post de televiziune.

Fulgy, prima reacție după ce Ioniță de la Clejani l-a reclamat la Poliție

Cum se simte Fulgy, după ce a fost inernat la o clinică de reabilitare

Fulgy a vorbit despre consumul de substanțe interzise și cum s-a schimbat viața lui în ultimele săptămâni. Fiul Clejanilor a precizat faptul că se simte mult mai bine în prezent.

„Mă simt foarte bine, sunt fresh, sunt o persoană optimistă, pozitivă, mereu am fost așa, câteodată am mai căzut în mici depresii, se spune că de câte ori cobori, e important cum te ridici.

Este vorba despre aproximativ acum un an, atunci când din cauza patimilor substanțelor interzise, am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp, am avut niște probleme, automat după ce le lași sunt niște simptome peste care am trecut. În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă, pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 milioane de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri comentarii", a declarat Fulgy.