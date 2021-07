Fulgy s-a ”împrietenit” cu Poliția. Cum l-a filmat băiatul Clejanilor pe un om al legii: ”Șmecherul e șmecher, gaborul e gabor”

Fulgy [Sursa foto: Instagram] 12:34, iul 3, 2021 Autor: Cristina Ionela

Fulgy continuă să-i surprindă pe urmăritorii lui din mediul online, după ce a fost externat de la clinica de reabilitare, unde și-a petrecut ultimele trei săptămâni din viață. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, s-a confruntat cu o perioadă dificilă pentru oricine, având nevoie de ajutor din partea specialiștilor.

Acesta a intrat în atenția oamenilor legii din cauza consumului de substanțe interzise, iar mai apoi a avut diferite scandaluri cu persoane publice din showbiz, care l-au adus pe băiatul Clejanilor din nou sub lumina reflectoarelor.

Ei bine, de data aceasta Fulgy o comite din nou! Fratele Margheritei de la Clejani se bucură de ”libertate” și de liniște alături de cei dragi. Fulgy le-a stârnit curiozitatea urmăritorilor lui de pe Instagram, când a publicat imagini cu un polițișt, aflat într-o autospecială. Artistul ține să precizeze ca are tot respectul pentru Poliție, însă mai are o vorbă: ”Am și eu 112 frați, da? Tot respectul. Șmecherul e șmecher, gaborul e gabor. Ca să știți de la mine”.

Fulgy, primele declarații după ce a fost externat de la clinica de reabilitare

Fulgy a avut nevoie de o câteva săptămâni în care s-a detașat de tot ceea ce înseamnă internet, rețele de socializare și s-a axat pe sănătatea lui.

El a oferit primele declarații, pentru un post de televiziune, despre starea lui actuală.

„ Mă simt foarte bine, sunt fresh, sunt o persoană optimistă, pozitivă, mereu am fost așa, câteodată am mai căzut în mici depresii, se spune că de câte ori cobori, e important cum te ridici. Este vorba despre aproximativ acum un an, atunci când din cauza patimilor substanțelor interzise, am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp, am avut niște probleme, automat după ce le lași sunt niște simptome peste care am trecut. În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă, pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 milioane de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri comentarii", a declarat tânărul.