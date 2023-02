Gabriel a plecat la muncă în Italia, dar a ajuns să doarmă pe străzi, fără bani și acte de identitate! O româncă îi caută disperată familia: „Mă întreabă în fiecare zi când îl duc acasă”

In articol:

Povestea lui Radu Gabriel Rotilă este una demnă de scenariu unui film trist. Bărbatul a fost bătut și jefuit în Italia, iar după ce a ieșit din spital, a ajuns să trăiască sub cerul liber în Verona.

Inițial, bărbatul trecut de 50 de ani plecase în Italia la muncă, dar nu se știe cum și prin ce conjuncturi a ajuns acum să fie un om al străzii.

Radu Gabriel Rotilă, singur și al nimănui pe străzile din Italia

Însă, în ajutorul lui a sărit o româncă ce mai are grijă de el, oferindu-i mâncare și haine, în speranța că îi va schimba viața.

Tina Gheorghiță spune că tot ce vrea este ca povestea lui Radu să aibă un final fericit, în ciuda problemelor sale mintale și a deciziei familiei de a-l abandona.

Pentru că nu-și amintește multe lucruri despre viața sa, decât că ar avea o fiică și o soră, românca a apelat la ajutorul celor din online, locuitori ai Iașului, pentru a-i găsi familia.

„A rămas fără acte, fără casă, fără loc de muncă. Își dorește mult să se întoarcă acasă, în țară, în România noastră dragă. Eu îl cunosc de multă vreme, îi dau hrană când pot și îl văd în fața casei unde muncesc. Iarna îi dau câte o pătură să poată suporta frigul. Se numește Rotilă Radu Gabriel, din Iași. Are 53/54 ani. Are o soră, Silvia. Starea sănătății mintale nu este una prea bună. Fără acte și cu o sănătate șubredă, nu a mai putut să se angajeze, așa că acum a ajuns să doarmă într-un parc, din câte am înțeles de la el. De când l-am cunoscut nu a vrut decât să ajungă în țară. Îi pare rău de actele care i-au fost furate decât de banii pe care îi avea atunci asupra lui. Mă întreabă în fiecare zi când îl duc acasă. Știe doar că are trei copii, însă nu poate spune cu exactitate sexul acestora. Tot ce își amintește este faptul că ar avea o fată pe nume Violeta și o soră Silvia”, a transmis femeia pe profilul său de Facebook.

În urma postării publice a româncei, într-un final, s-a aflat și cine este bărbat și ce este adevărat din câte-și amintește el.

Deși Tina Gheorghiță și alți români din Verona ar fi dispuși să îl ajute pe Radu să revină în România, familia acestuia nici nu vrea să audă de așa ceva.

”Eu și mulți alți români de aici suntem disponibili să îi căutăm familia și să îl ajutăm să meargă la consulat pentru a-și face actele necesare să ajungă în siguranță în țară”, a mai spus femeia.

Conform BZI, verișoara lui Radu Gabriel a făcut declarații halucinante despre viața acestuia și despre decizia familiei de a nu se interesa de el.

Familia nu vrea să mai audă de Gabriel

Diana Călin, verișoara românului din Italia, spune că acesta nu are copii, ci doar mama lui se află la Iași. Iar cea care l-a adus pe lume, trecută prin lupta cu cancerul, nu vrea să mai audă de el, după ce, înainte să plece în Italia, a fost la un pas de a o desfigura în bătaie.

Mai mult decât atât, femeia spune că, pe lângă agresivitate, Radu Gabriel ar avea și probleme cu alcoolul, viciu din cauza căruia a pierdut toată agoniseala vieții.

„Mama vărului meu nu vrea să mai audă de el. Ea este operată de cancer, iar el, înainte de a ajunge în Italia, a sărit la bătaie la dânsa. A avut noroc cu un vecin care i-a sărit în ajutor și a scos-o din mâinile lui, că altfel o desfigura. Este o femeie la 76 de ani. Nu poate să stea după el… și ce să facă… să îi aducă țigări și băutură? El nu are niciun copil. A avut două case. Le-a vândut pe amândouă și a cheltuit toți banii pe băutură, cu femei și persoane fel și fel. Are permis pentru toate categoriile, și-a vândut și mașina, serviciu a avut, unul foarte bun. A fost pompier în armată și nu a vrut să lucreze. A plecat și de acolo“, spune Diana Călin, verișoara bărbatului, conform BZI.

În acest caz, Diana spune că mama lui Radu nu-și dorește să-l mai vadă, ci îi roagă pe cei care pot, dacă pot, să-l angajeze în Italia, însă nu pe o sumă de bani, ci doar pentru a-l hrăni și a-i asigura un acoperiș deasupra capului.

Căci venirea lui în România nu ar schimba cu nimic situația lui actuală. Fără a avea un serviciu și fără bani, bărbatul ar trăi și aici tot sub cerul liber.

„Când îl trimitea mama lui la serviciu, el se ducea la cerșit în Piața Unirii (n.r. – din Iași). Mătușa mea a spus că nu vrea să mai audă de el și că nu mai are la ce veni acasă. Mai bine să rămână acolo, poate se găsește cineva care să îl pună la muncă, la vaci, la porci, dar fără să îl plătească. Să îi dea măcar o lingură de mâncare și un adăpost, dar acasă nu are la ce veni pentru că va dormi tot sub cerul liber. Aici, nici măcar la azil nu are cum să stea pentru că nu are bani, nu are absolut nimic, iar familia nu o sa îi plătească în veci. Mie îmi pare sincer rău pentru el, dar chiar nu am ce să îi fac”, a mai adăugat verișoara românului.

În aceste condiții, când nimeni din România nu-l vrea aproape, Tina Gheorghiță spune că nu va renunța la cazul lui Radu.

Românca stabilită în Italia vrea cu orice preț să îi îndeplinească dorința acestuia și să-l ducă acasă sau, cel puțin, povestea lui să aibă un final fericit.

„Sunt îngrijorată, deoarece nu știu ce se poate face cu Radu, pentru că familia nu îl mai vrea acasă. Am înțeles că el ar fi făcut multe rele la viața lui, pe când era în țară. Nici mama și nici sora nu vor să își mai asume vreo responsabilitate față de el, deoarece le este frică de ceea ce ar putea să li se întâmple după venirea lui în România. Totuși, pe mine mă râcâie faptul că mereu mă întreabă când îl duc acasă și nu știu ce să îi mai răspund. Nu vreau să renunț. Nu vreau să cred că e posibil așa ceva. Vreau doar ca acest caz să se termine cât mai pozitiv. Atât eu, cât și mulți alți români de aici, din Verona”, mai zice Tina Gheorghiță.