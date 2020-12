Gabriel Dorobanțu, diagnosticat cu noul coronavirus. Cum se simte marele artist

Gabriel Dorobanțu a fost diagnosticat cu noul coronavirus acum mai bine de două săptămâni. Artistul, în vârstă de aproape 68 de ani, a stat 12 zile internat în spital. Cântărețul a făcut anunțul pe rețelele de socializare și le-a mulțumit cadrelor medicale care le-au îngrijit în toată această perioadă grea.

Gabriel Dorobantu[Sursa foto: Facebook]

În prezent, Gabriel Dorobanțu se află în afara oricărui pericol și s-a întors în locuința sa. Artistul are toată aprecierea pentru medicii care s-au ocupat de el și mărturisește că fără grija acestora, el nu ar fi supraviețuit. Cântărețul fiind în grupa de risc crescut.

“Pe acești oameni și încă alții, care m-au salvat, nu-i cunosc. Le știu numele: Mia, Luminița, Alexandra, Bogdan, Alex, Rebeca, Lidia, Dana. Le sunt recunoscător, le mulțumesc iar ei știu că viața mea a depins de ei. Medicația, omenia și interesul cadrelor medicale de a-și face datoria, mi-au dat posibilitatea să mă recuperez după 12 zile de spitalizare. Vă îmbrătișez, îngeri păzitori! Toată aprecierea dlui Zanfir, managerul spitalului”, a scris Gabriel Dorobanțu într-o postare pe Facebook.

Gabriel Dorobanțu s-a retras din lumina reflectoarelor

Gabriel Dorobanțu, în vârstă de aproape 68 de ani, s-a restras într-o zonă de munte, în liniște și pace, departe de scenă și de lumina reflectoarelor. Artistul și-a construit o casă în comuna Cornu, din județul Prahova.

„Pentru mine, faptul că am plecat de vreo 18 ani din Bucureşti înseamnă mare lucru. Eu nu m-am retras din activitate aşa cum credeţi voi şi cum spuneţi voi mereu, eu am plecat din Bucureşti pentru că am vrut să respir aer curat şi atâta tot. ”, spunea Gabriel Dorobanțu la Antena Stars.