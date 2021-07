Gabriela Cristea a ajuns de urgență la spital cu fiica ei! Ce s-a întâmplat cu micuța Victoria: „Am luat-o în brațe și am plecat direct la spital”

Gabriela Cristea 18:10, iul 8, 2021 Autor: Ana Maria

In articol:

Gabriela Cristea a povestit în urmă cu puțin timp, pe pagina ei de pe o rețea de socializare, că a ajuns la spital cu fetița ei, Victoria. Celebra prezentatoare de televiziune le-a spus fanilor că atunci când a ajuns acasă de la filmări a găsit-o pe Victoria cu febră și a dus-o imediat la medic.

Nu se aștepta, însă, să rămână internată peste noapte.

„Știu că o să-mi spuneți că arăt impecabil și că sunt super machiată, numai că ceea ce nu știți este că machiajul acesta rezistă de aproape 24 de ore pentru că abia acum am ajuns acasă. Am avut o experiență nu tocmai grozavă, ieri după emisiune am venit acasă și Victoria avea febră, 39 cu 9, roșu în gât groaznic, era și răgușită și am luat-o în brațe și am dus-o direct la clinică. Am plecat nepregătită pentru că nu mă așteptam să ne interneze 24 de ore, dar ne-am descurcat pentru că cei de acolo au fost super drăguți cu noi și ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie.”, a spus Gabriela Cristea pe Insta Story.

Gabriela Cristea, Tavi Clonda și fiicele lor

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Cum se simte acum fiica Gabrielei Cristea

Din fericire, tratamentul administrat de medicii de la clinica la care a ajuns Gabriela cristea cu fiica ei și-a făcut efectul destul de rapid, căci micuța se simte deja mai bine și a fost externată.

Citeste si: Alexandra Stan este pregătită să devină mămică. Proaspăta mireasa își dorește un copil: „Amândoi ne doream să întemeiem o familie”

Citeste si: Cine este Grațiela Teohari Duban, noua prezentatoarea a emisiunii "Se strigă darul", de la Kanal D. Soția lui Andrei Duban concurează cu Mihai Mitoșeru în competiția adunării de zestre pentru miri

„Una peste alta, după 24 de ore în care a trebuit să-i punem o linie venoasă, am păcălit-o că i-am pus un fluturaș, și fetele de la pediatrie au fost extraordinar de atente și de delicate și i-au pus o linie venoasă, au hidtratat-o și i-au pus toate medicamentele de care avea nevoie. Am făcut și aerosoli și nu mai știam ce să inventez ca să fie totul bine.(...) Acum ea doarme, este la ea acasă, ea este foarte fericită că e la ea acasă și noi toți suntem foarte fericiți”, a mai adăugat Gabriela Cristea pe InstaStory.