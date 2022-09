Gabriela Cristea a rămas fără voce, în direct! Ce i s-a întâmplat a speriat-o chiar și pe ea. Nu este prima oara când pățește asta: "Acum sunt în pauză"

In articol:

Gabriela Cristea s-a confruntat cu o situație neașteptată în direct, în timpul emisiunii pe care o moderează. Soția lui Tavi Clonda aproape că a rămas fără voce și a fost nevoită să ia tratament de urgență, pentru a putea continua transmisiunea.

Ce i s-a întâmplat Gabrielei Cristea?

Gabriela Cristea aproape că și-a pierdut vocea în cadrul ultimei ediții a emisiunii pe care o moderează. Prezentatoarea TV a reușit cu greu să ducă transmisiunea până la sfârșit, din cauza unei laringite. Soția lui Tavi Clonda spune că nu este prima oară când i se întâmplă asta: "Măi, nu știu ce mi s-a întâmplat, dar am făcut o laringită, așa, deodată. Am făcut aerosoli. Acum sunt în pauza de publicitate și am chestii care sper să-mi mai amelioreze puțin starea.

Dacă aveți remedii din astea, măcar pe termen scurt, vă rog să mi le transmiteți! Să nu-mi povestiți de pauză vocală că știu, dar din păcate nu pot. Dacă vi se întâmplă des să aveți pierderi de voce, scrieți-mi, pentru că mie în ultima vreme mi se întâmplă destul de des." , a declarat Gabriela Cristea, pe contul personal de Instagram.

Gabriela Cristea a apărut cu ochii umflați pe Instagram

Laringita nu este singura problemă cu care Gabriela Cristea s-a confruntat în ultima perioadă. De curând, soția lui Tavi Clonda a apărut pe rețelele de socializare cu ochii umflați, iar fanii s-au îngrijorat serios când au văzut-o așa.

Prezentatoarea TV a ținut să-i liniștească și le-a dezvăluit că a fost vorba doar de o reacție alergică:

Făceam mega alergie de la tot ce înseamnă procedurile acestea de înfrumusețare, atunci când vine vorba de unghii. M-ați întrebat cum am rezolvat problema. Păi problema am rezolvat-o găsind omul potrivit, care să îmi facă manichiura potrivită, pentru că sunt foarte importante produsele, dar și mâna. Am o ușoară alergie imediat după ce termin procedura, însă nu mă mai ține.", a povestit Gabriela Cristea, în mediul online.