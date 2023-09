Gabriela Cristea a spus totul despre intervenția estetică de la nivelul buzelor! Care este adevărul: „Trebuie să recunosc cinstit”

In articol:

Gabriela Cristea se numără printre cele mai active vedete din mediul online și nu ratează niciun moment să își împărtășească trăirile cu fanii ei. Prezentatoarea TV este și o persoană extrem de sinceră și nu se ferește să spună lucrurilor pe nume.

Gabriela Cristea, adevărul despre intervenția la nivelul buzelor

Recent, soția lui Tavi Clonda a răspuns la întrebarea care stătea pe buzele urmăritorilor ei: are sau nu vreo intervenție estetică la nivelul buzelor?

După ce a fost întrebată în repetate rânduri dacă are vreo intervenție estetică la nivelul buzelor, bruneta nu a mai stat pe gânduri și a oferit răspunsul mult așteptat. Soția lui Tavi Clonda a recunoscut că în urmă cu ceva timp a decis să își injecteze acid hialuronic, însă rezultatul nu a fost pe placul ei, astfel că a decis să renunțe la această procedură.

Citește și: Gabriela Cristea, vizită surpriză la soacra sa! Cum a fost răsfățată mama lui Tavi Clonda de copiii ei: „La buni nu poți să vii cu mâna goală”

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Un bărbat din Iași a cerut ordin de protecție față de amanta sa, o cunoscută doctoriță din oraș. Ce i-a făcut femeia- stirileprotv.ro

„Am tot fost întrebată dacă mi-am făcut vreo intervenție estetică la nivelul buzelor în ultima vreme. Am avut o astfel de intervenție la nivelul buzelor, dar trebuie să recunosc cinstit că nu am fost foarte încântată de rezultatul final și asta nu că ar fi fost o intervenție eșuată. Ba chiar toată lumea mă complimenta la momentul respectiv și toată lumea îmi spunea că arată foarte bine. Mai ales că nu îmi injectasem foarte mult acid hialuronic, pentru că asta se injectează în buze, ci îmi injectasem doar o cantitate de 0.5. Am făcut această intervenție în urmă cu doi ani și nu am simțit că este pentru mine. Între timp mi s-a absorbit totul. O să vă arăt ceva, de ce buzele mele arată de cum aș avea acid hialuronic în buze...și anume pentru că port aparat dentar și îmi machiez buzele”, le-a spus Gabriela Cristea fanilor în mediul online.

Gabriela Cristea a dezvăluit că a făcut avort

În urmă cu ceva timp, Gabriela Cristea a mărturisit în cadrul unei emisiuni TV că la vârsta de 16 ani a rămas însărcinată cu un tânăr care era mai mare decât ea, însă a decis să pună capăt acelei sarcini din cauza vârstei precoce. Ulterior, la vârsta de 19 ani, soția lui Tavi Clonda a trecut prin a doua întrerupere de sarcină, însă de această dată a fost nevoită să o întrerupă din cauza unor complicații de natură medicală.

Citeste si: „Am avut luna trecută foarte multe cliente. Am lucrat câte 10/12 ore pe zi. Câștig foarte bine.” Ce sumă a câștigat Dana Roba în luna august, după ce a revenit la muncă- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: O nouă audiere în cazul accidentului teribil de la 2 Mai/ Avocat: ”Declarațiile familiilor tinerilor decedați sunt șocante, ceva îngrozitor”- stirilekanald.ro

Citeste si: Unde și când va fi înmormântat Răzvan Gorcinski. Madalina, soția fostului toboșar a făcut un anunț tulburător: "Se intoarce acasă"- radioimpuls.ro

Citește și: Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au revăzut fetițele, după ce s-au întors din vacanța romantică! Detaliul pe care fanii lor nu l-au putut trece cu vederea: „Mi-au dat lacrimile”

„Am făcut la un moment dat un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, declara în urmă cu ceva timp Gabriela Cristea, în cadrul unei emisiuni de televiziune.