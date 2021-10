Gabriela Cristea a vorbit despre starea ei de sănătate, după ce a fost infectată cu COVID-19. Prezentatoarea TV, primele imagini direct din izolare

In articol:

Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, au fost infectați cu coronavirus și au decis să stea în izolare, să aibă grijă de sănătatea lor. Anunțul a fost făcut chiar de cunoscutul artist, care spune că și-au făcut teste de coronavirus, care au ieșit negative.

Asta până când au început să se simtă rău, să facă temperatură, să rămână fără voce. În acel moment, Tavi a sunat la ambulanță, care s-a deplasat într-o jumătate de oră de la apel și le-a acordat îngrijirile necesare, plus testul de coronavirus, care a ieșit pozitiv.

Gabriela Cristea si Tavi Clonda [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Tavi Clonda și fetițele sale au coronavirus! Artistul a chemat Ambulanța: „Sperăm sa trecem cu bine perioada asta”

Așadar, Tavi, Gabriela, Victoria si Iris s-au izolat și au grijă să facă ceea ce le-a spus medicul, pentru ca starea lor de sănătate să se îmbunătățească. Prezentatoarea de televiziune a făcut și câteva story-uri din izolare și și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram că ea și Tavi au făcut un nou vlog, că tot stau în izolare. Ba mai mult decât atât, Gabriela Cristea a ținut să spună și câteva cuvinte despre cum se simte.

Citeste si: Gina Pistol și-a luat fiica și-a plecat din casa lui Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 s-a mutat într-un apartament- bzi.ro

” Bună, dragilor. Ce faceți? Noi suntem puțin mai bine, în sensul că a început să-mi revină vocea, ceea ce mă bucură foarte tare”, a mărturisit Gabriela Cristea, pe contul ei de Instagram.

Gabriela Cristea [Sursa foto: Instagram]

Cum a anunțat Gabriela Cristea că este infectată cu coronavirus

Cunoscuta moderatoare de televiziune a povestit cu lux de amănunte cum a fost depistată cu coronavirus, în urmă cu câteva zile.

Citeste si: Cum se simte Gabriela Cristea! Prezentatoarea TV a fost diagnosticată cu COVID-19: „Ieri m-am simțit foarte rău”

” Dragilor, suntem in carantina pentru ca am iesit pozitiv la testul Covid! Am primit multe mesaje legate de aceasta situatie, asa ca am sa va povestesc aici cum s-a intamplat. Luni eu mi-am facut un test, asa cum fac de multa vreme la emisiunea mea, iar testul meu a fost negativ. Luni dupa amiaza Victoria a inceput sa spuna ca o doare in gat si vorbea ragusit. Nu ne-am panicat pentru ca starea ei generala era ok si a mai trecut prin episoade de laringita usoara. Un sirop pentru gat si am crezut ca rezolvam.

Miercuri cand eu eram in direct la emisiune am simtit ca ma lasa vocea si ca imi ard usor urechile.Primul meu gand a fost sa ma testez si asta am si facut cum am ajuns acasa. Testul a iesit negativ dar chiar si asa am decis sa ma izolez de restul casei. Joi cand m-am trezit ziceai ca cineva a batut la mine “ca la fasole”, asa rau ma dureau muschii si aveam si temperatura 38. Am hotarat sa merg la centrul de testarea si rezultatul a venit in 5 minute; pozitiv. M-am izolat (spre ferecat😬) de restul familiei si ne-am rugat ca fetele si Tavi sa fie ok. Tavi si-a facut singur un test acasa (pentru ca nu avea nici un simptom) si testul a fost negativ.

Ziua de ieri a fost linistita🙃, cu mine izolata si Tavi cu fetele si-au facut de cap in restul casei. Azi dimineata Tavi a acuzat frisoane, slabiciune si febra 38 si si-a facut un nou test care a iesit clar pozitiv. A sunat la Ambulanta si dispeceratul a raspuns tare greu pentru ca totul este mega aglomerat dar echipajul a ajuns in jumatate de ora. Au facut toti trei testul si rezultatul a fost pozitiv pentru toti.

Speram sa trecem cu bine perioada asta si sa si invatam ceva din aceasta experienta. Va imbratisam cu drag! Nu uitati ,daca saturatia de oxigen scade sub 95-93% sunati urgent la ambulanta si chiar daca vine mai tarziu,totul va fi bine! Multa sanatate va dorim!”, este mesajul Gabrielei Cristea, prin care a anunțat că a fost depistată pozitiv cu coronavirus.