Gabriela Cristea, dezvăluiri emoționante despre căsnicia cu Marcel Toader, la 9 ani de la divorț: „Am strâns din dinți”. Mesajul prezentatoarei TV despre cea mai grea perioadă din viața sa:

Gabriela Cristea are o familie fericită acum, un soț iubitor și două fetițe minunate, dar și mai multe experiențe neplăcute în plan sentimental peste care a fost nevoită să treacă. Recent, prezentatoarea TV a făcut o serie de dezvăluiri în mediul online în cadrul unei postări, acolo unde a scris despre cât de mândră este de ea și de evoluția pe care a avut-o, în ciuda greutăților.

Gabriela Cristea se numără printre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi din țară. A reușit să iasă la lumină din cele mai grele perioade din viața sa, una dintre acestea fiind chiar divorțul de fostul soț, regretatul Marcel Toader.

Gabriela Cristea a renăscut din propria cenușă

Gabriela Cristea a renăscut după o perioadă în care a avut parte de o relație toxică, care s-a finalizat într-un mod nu prea plăcut.

Acum, privind la ce a lăsat în urmă, prezentatoarea TV este foarte mândră de Gabriela de acum 9 ani, pentru că a trecut cu o forță greu de egalat peste cele mai dificile momente din viața sa. Chiar și în cele mai grele momente, soția lui Tavi Clonda a ținut fruntea sus și a încercat să facă tot posibilul pentru a se reinventa și a-și reface viața, lucru pe care l-a reușit pe deplin.

„ Mi-a trimis Adina (fina mea) niște poze de acum 9 ani cu noi două. Ea proaspăt căsătorită, eu proaspăt divorțată. Uitându-mă la pozele astea mi-am dat seama că Gabriela din poze a fost cea mai șmecheră și puternică versiune a mea. Și nu mă refer la cum arătam fizic (arătam fabulos), mă refer la fata cu aparențe fragile și cu un caracter de fier. Nu știu cum, dar am reușit să mă scutur de toată energia negativă și să nu mă las purtată pe valul văicărelilor. Am strâns din dinți și am construit cărămidă după cărămidă până azi, când și Marele Zid Chinezesc “pălește” în fața construcției mele. Am avut și noroc să mă iubească Dumnezeu și să-mi scoată în cale oamenii potriviți. Așa că azi vreau doar să-i mulțumesc Gabrielei de acum 9 ani pentru cum a știut să mă scoată la mal. #tbt #bygabrielacristea.”, a scris Gabriela Cristea pe pagina personală de Instagram.