Gabriela Cristea, din nou la spital cu fetițele. Ce intervenție au suferit micuțele

Gabriela Cristea este mama ideală pentru cele mai multe dintre mămicile care o urmăresc pe rețelele de socializare. Vedeta și-a dorit foarte mult să aibă copii, iar Dumnezeu a înzestrat-o cu două fetițe minunate care ăii fac viața mai ușoară.

Gabriela Cristea, la spital cu cele două fetițe

Gabriela Cristea își ține la curent fanii din mediul online cu mai tote activitățile zinice pe care le face. Astăzi, Gabriela Cristea a postat o fotografie din fața unui spital. Cu masca de proteceție pe față, cu una dintre fetițe în brațe și cu cealaltă de mânuță, Gabi Crustea a avut un anunț important de făcut pentru fani. Vedeta tv a fost la spital cu cele două micuțe, unde le-a vaccinat.

„Intr-o lume intoarsa cu susul in jos, incercam sa ne intoarcem la `viata merge mai departe`. Azi am fost la vaccin cu ambele fete si a fost mai simplu decat am crezut”, este mesajul încrezător postat de Gabi Cristea pe Instagram, imediat după ce a ieșit din spital.

În comentarii, una dintre internaute a întrebat-o pe Gabriela Cristea ce vaccin le-a făcut celor două fetițe.

„La Iris am facut ce era in schema iar la Victoria am ales sa facem vaccinul impotriva meningitei”, a răspuns Gabriela Cristea.