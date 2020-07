In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au relație foarte frumoasă și sunt părinții a doua fetițe, Iris și Victoria. Gabriela și Tavi au devenit părinți pentru prima dată în data de 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă. Cea mică poartă numele de Bella Victoria Margot Clonda și a primit nota 10 la naștere.

Gabriela Cristea, probleme cu fetița cea mică

Thea Iris Selena este cea de-a doua fetiță a cuplului format din Gabriela și Tavi. Fetița s-a născut în data de 17 martie 2019. La momentul actual, Iris are probleme cu dințișorii și este mai tot timpul indispusă. Lucrul acesta o face pe mama ei să fie îngrijorată.

Prezentatoarea declară că în această perioadă complicată a stat cu fetiță în brațe și până la ora 4 dimineața.

”Pana la 04:00 am stat cu Iris in brate care a avut nevoie de alint pentru ca ii dau 4 masele odata. La 05:30 Victoria a fost in picioare cu chef de alergat si joaca, eu chioara de somn. Eu cu gandul la somn, ea cu chef de viata. Mi-am facut cu dus fierbinte si am coborat la micul dejun sa capat energie pentru o zi plina de activitati. Copiii castiga totdeauna!🤪”, a scris soția lui Tavi Clonda.

Prezentatoarea revine la TV

Frumoasă brunetă își dorește să revină pe micile ecrane din toamna aceasta. În plus, se pare că deja a primit o ofertă în televiziune, dar nu a dat mai multe detalii despre acest aspect.

Citeste si: Și-au asumat relația. Tiberiu Argint, declarație de dragoste pentru Andreea Bălan: „Până la lună și înapoi”

Citeste si: Misty, adevărul despre sarcină! Cuplul Keo-Misty așteaptă sau nu un copil?

Citeste si: Răsturnare de situație în cazul bărbatului despre care s-a zis că a murit infectat cu COVID-19 după ce a refuzat internarea! Adevărul scandalos a ieșit la iveală. De ce a murit, de fapt, pacientul?

”Deocamdată nimeni nu poate să îți facă o ofertă concretă acum, abia au început discuțiile, pentru că încă nu se știe sub ce formă se vor relua proiectele. Eu îmi doresc un proiect mare, cu persoane care să stea în sală, cu public, și e destul de complicat.

Oamenii sunt dispuși să lucreze cu mine, am primit invitații la discuții, dar asta nu înseamnă că se concretizează ceva și oricum dacă îți spune cineva că se concretizează ceva, nu e realist.Sunt puține proiecte care merg în momentul ăsta. Legat de revenire, cred că în septembrie. În ceea ce privește dorul, da, îmi este dor să muncesc, îmi este dor să fac și altceva în afară să mă ocup de casă și de grădinărit și trebuie să recunosc că îmi doresc ca, o dată la câteva zile, să ies și să mai fac și altceva decât să stau în casă”, a declarat prezentatoarea TV, potrivit click.ro