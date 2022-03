Gabriela Cristea nu mai poate să slăbească! Ce îi spune Tavi Clonda în repetate rânduri: „Sunt disperată cu asta”

In articol:

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate și iubite prezentatoare TV. Viața ei s-a schimbat radical după ce l-a cunoscut pe Tavi Clonda. Cei doi s-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt și au decis să pornească pe același drum.

S-au căsătorit și împreună au două fetițe absolut superbe. Totuși, după cele două sarcini, silueta brunetei a avut de suferit. Se pare că vedeta de televiziune încă are probleme cu kilogramele, iar pe rețelele de socializare fanii o critică pentru faptul că își editează pozele în așa fel încât să pară mai suplă.

Gabriela Cristea se plânge că nu mai reușește să slăbească

Prezentatoarea TV a dezvăluit că se află la un moment de impas și că încearcă, dar fără rezultat, să slăbească și să ajungă la silueta de dinainte să rămână gravidă. În urmă cu câteva seri, Gabriela Cristea le-a dezvăluit internauților că aceste kilograme în plus, care pur și simplu nu disăpar, o aduc în pragul disperării.

„În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot! De dimineață mă gândesc și până seară îmi trece! Mă apucă disperarea…”, a explicat Gabriela Cristea pe Instagram.

Ce dietă ținea Gabriela Cristea în urmă cu ceva timp

Vedeta și-ar dori să reușească să ajungă să mai aibă din nou 50 de kilograme, iar pentru asta a ținut un regim destul de dur.

Este cu atât mai greu pentru Gabriela Cristea să aibă grijă și de siluetă, căci pe lângă job-ul ei destul de solicitant este și mamă cu normă întreagă.

„M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări. Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice. Inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține.

Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede. Doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor. Așa că am optat pentru varianta de 1200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super! Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer!”, spunea aceasta în urmă cu ceva timp.