Gabriela Cristea nu vrea să se mai ascundă: „Nu ar trebui să ne fie teamă sau rușine”. Cum vede Tavi Clonda toată situația?! Prezentatoarea TV a spus-o fără ocolișuri

Gabriela Cristea este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul său de viață, Tavi Clonda, iar pe zi ce trece pare că iubirea acestora se intensifică. În urmă cu câțiva ani, prezentatoarea TV a devenit de-a dreptul împlinită atât profesional, cât și personal după ce s-a căsătorit cu alesul inimii ei și după ce și-a adus pe lume cele două fiice.

Cum era de așteptat, meseria de mama nu este una ușoară, iar acest lucru poate să fie confirmat chiar de Gabriela Cristea. Vedeta a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care le poveste fanilor ei ce săptămână aglomerată a avut, mai ales că în acest weekend urmează să aibă loc petrecerea fiicei sale Iris. Chiar dacă nu sunt puține momentele în care prezentatoarea TV începe treaba la ora 7 și ajunge să adoarmă abia pe la ora 1 noaptea, acest lucru nu o oprește în a avea foarte mare grijă de copiii ei pe care îi duce oricând poate la școală.

„Eu am avut o săptămână nebună și voiam să știu cum a fost la voi. În fiecare zi mi-am început treaba pe la 7-8 și am ajuns în pat la ora 1 și atunci mi-am terminat și treaba. Am o rochie nouă la atelier și, în același timp, toată săptămâna am pregătit petrecerea din weekend a lui Iris. Uitați-vă ce vreme mizerabilă este, noroc că m-am orientat și am făcut petrecerea în interior.” , a declarat Gabriela Cristea pe InstaStory.

Gabriela Cristea, îndemn pentru toate femeile. Ce părere are Tavi Clonda despre asta!

Bruneta a mărturisit că și-ar fi dorit ca astăzi să se aranjeze puțin, dar s-a răzgândit imediat când a văzut cum este vremea de afară. Tavi Clonda este foarte atent cu mama copiilor lui și nu ratează nicio ocazie în a-i face acesteia complimente spunându-i de fiecare dată că arată foarte bine chiar și atunci când nu este machiată.

„Poate aș fi vrut să mă aranjez și eu astăzi, dar când am deschis ochii și am văzut ce este afară am rămas fără machiaj. Așa arăt eu dimineața, după ce duc copiii la școală, la opt și jumătate, am încă ochii injectați de somn. Până la urmă, nu ar trebui să ne fie teamă sau rușine să ne arătăm așa cum suntem, pentru că ăștia suntem. Soțul meu, de exemplu, mă vede așa în fiecare zi și aproape în fiecare moment pentru că nu stau machiată în casă și îmi spune că arăt foarte bine și că este o altă variantă a mea, una dintre cele mai bune variante”, a mai spus prezentatoarea TV pe rețelele de socializare.