Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, iar împreună au două fetiție minunate: Victoria și Iris. Vedeta de televiziune a întâmpinat de-a lungul anilor multe obstacole, dar pe care a reușit să le treacă cu brio. Aceasta le-a povestit fanilor, din mediul online, că singură a trecut prin toate și că este foarte puternică pentru familia ei.

”Singură am reușit să mă ridic “de jos”, atunci când au încercat alții să mă doboare. Singură am reușit să-mi construiesc tot ce am acum. Acum, mai mult decât oricând, am toate motivele să merg înainte și să-mi împlinesc visurile, pentru că o fac pentru familia mea și împreună cu familia mea”, a spus moderatoarea.

Din toamnă, pe micile ecrane

Într-un interviu pe care l-a oferit de curând, în cadrul unei emisiuni TV, Gabriela Cristea a dezvăluit când se va întoarce într-un platou de televiziune. Vedeta a explicat că este în discuții pentru un nou proiect de divertisment, care va începe din toamnă. Singura condiție a acesteia este ca măsurile de protecție să fie respectate.

”Pot să spun doar că sunt în discuții, nu pot să dau mai multe amănunte, pentru că nu am ceva concret concret. Este vorba tot de o emisiune de divertisment. Oricum mai devreme de septembrie nu mă voi întoarce în televiziune și atunci doar dacă se vor ține toate măsurile de protecție și sunt sigură că așa va fi!!”, a explicat prezentatoarea de televiziune într-un interviu pe care l-a acordat de curând”, a spus Gabriela Cristea.