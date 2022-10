Gabriela Cristea s-a întors în locul în care s-a rugat să aibă copii. Tavi Clonda a rămas fără cuvinte. Totul s-a întâmplat înainte să îl cunoască: „Nici nu mi-ai zis chestia asta!”

In articol:

Gabriela Cristea și-a dorit foarte mult să viziteze moscheea Ayasofya, atunci când a ajuns în Istanbul. Lăcașul, care reprezintă o adevărată atracție pentru turiști, are o însemnătate aparte pentru prezentatoarea TV, căci este singurul loc unde a mers să se roage pentru a deveni mamă.

Ce sentimente au cuprins-o, dar și ce reacție a avut soțul ei, care nu știa despre acest lucru, a dezvăluit chiar vedeta, în cadrul ultimul său vlog.

Gabriela Cristea: "Aici e singurul loc în care m-am rugat să am copii"

Gabriela Cristea a trăit emoții de nedescris în timpul vacanței, în Istanbul. Prezentatoarea TV a dezvăluit recent, pe rețelele de socializare, că s-a întors în locul unde în urmă cu câțiva ani s-a rugat să aibă copii. Momentul a fost de-a dreptul copleșitor atât pentru ea, cât și pentru Tavi Clonda, care nu știa nimic despre această dorință a soției sale, devenită realitate: "Când am ajuns acasă, soțul urcase deja vlog-ul cu vizita noastră la Ayasofya, moscheea din Istanbul și v-a dezvăluit și un secret. E un secret important pentru mine și chiar intim aș putea spune. Mi-am pus acolo o dorință și mi s-a și îndeplinit.", a declarat Gabriela Cristea, la Instastory.

"Ultima oară când am fost la Istanbul, e un loc care cică este făcător de minuni, unde îți pui o dorință. Aici m-am rugat să am copii, e singurul loc în care m-am rugat să am copii.", a povestit Gabriela Cristea, în cadrul ultimului vlog, postat pe canalul personal de Youtube.

"Nu cred că mi-ai spus asta până acum. Bravo, iubire! Nici nu mi-ai zis chestia asta!", a fost reacția lui Tavi Clonda, în urma dezvăluirii făcute de soția lui.

"Mă leagă un sentiment frumos de Ayasofya"

Gabriela Cristea susține că a trăit un sentiment unic atunci când a vizitat din nou moscheea Ayasofya, acolo unde cu ani în urmă s-a rugat pentru prima oară să devină mamă.

Acum, că dorința i s-a îndeplinit, prezentatoarea TV este hotărâtă să le ducă și pe fetițele sale în Istanbul, în același loc: "M-am întors aici, cu doi copii acasă. O să le aducem și pe ele când o să mai crească. Mă leagă un sentiment frumos de Ayasofya, unde este o multitudine de culturi(...) Ăsta este Stâlpul dorinței, acum este protejat, nu se mai poate intra. Înainte se stătea la coadă aici, eu sunt privilegiată, am trăit și în epoca în care puteai să atingi zona respectivă.", a mai spus Gabriela Cristea, în cadrul vlogului amintit.