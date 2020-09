In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc de câțiva ani o frumoasă poveste de iubire. Cei doi au împreună două fetițe și par să fie mai fericiți ca niciodată, cel puțin asta arată pe rețelele de socializare.

Însă recent, vedeta a împărtășit cu fanii ei un episod mai puțin plăcut din viața ei. Fosta moderatoare s-a confruntat cu stări de anxietate și depresie, iar acum a ales să le povestească urmăritorilor de pe instagram cum a reușit să treacă peste acele momente negative.

“Mă gândeam să vorbim astăzi despre un subiect mai delicat așa… pentru că și eu trec printr-o experiență destul de ciudată, nici nu știu cum s-o definesc. Voiam să vorbesc un pic despre stările astea de anxietate, de angoasă pe care le avem. Pentru că, eu, una, mă resimt, mai ales după perioada asta de pandemie. Și e clar că nu o să se întâmple peste noapte să ne treacă toate lucrurile. Și, se pare că perioada de pandemie oricum se prelungește. Voiam să vorbim un pic despre anxietate și despre toate stările prin care trecem, pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați spus că: «Vai, ai un spirit foarte vesel!»Și «De unde îmi găsesc întotdeauna energia?». Nu-mi găsesc întotdeauna energie, sunt și eu un om ca oricare altul. Eu am avut niște probleme la un moment dat, nu știu dacă v-am povestit despre ele. Cred că am mai povestit așa… în timpul sarcinii cu Victoria, mie mi-a fost fost foarte frică de momentul nașterii. Foarte, foarte, foarte frică! Lucru care nu s-a mai întâmplat la Iris, pentru că deja despre ce e vorba. Mie mi-e frică de operații în general, mi-e frică de spital. N-am stat în spital în viața mea decât de trei ori: și asta s-a întâmplat cu fetele – de două ori când am născut și o dată când am stat internată cu Iris. Două nopți, atunci când a făcut enterocolită și mi-a fost frică să nu se deshidrateze prea tare și am preferat să stăm internate în spital. (…)”, a început Gabriela Cristea, povestea.

Vedeta a povestit în continuare că resimte, în urma pandemiei, stările negative. Gabriela Cristea a explicat că nu știe exact dacă este vorba despre o despresie, însă ceea ce spune că a salvat-o a fost casa ei, care este o oază de relaxare.

“În ultima vreme, mă resimt și, probabil că foarte mulți dintre noi, am făcut așa… ca un soi… nu știu dacă să-i spun depresie. Eu, de exemplu, mie nu-mi vine să mai ies din casă, nu știu cum sunteți voi. Bine, mi-am făcut și o oază de relaxare și de rai aici, la noi acasă și, probabil, și ăsta e motivul. (…). Mă simt bine, mă simt protejată la mine acasă. (…). Mi-e frică, de fapt, să ies din zona mea de confort. (…). Vă întreb pe voi cum ați rezolvat toate chestiile astea, pentru că, până la urmă, avem nevoie să ne ajutăm unii pe ceilalți și să ne recunoaștem problemele pe care le avem. Eu recunosc că mă resimt după această perioadă și, nu știu, am început să am probleme din nou cu somnul, dar nu atât de grave cum le aveam atunci. Nu am atacuri de panică, nu plâng, nu sunt depresivă ș.a.m.d. Doar că nu mă mai regăsesc așa cum mă regăseam înainte, adică nu mai am același chef și energie și… (…). Mă gândeam să încep să fac sport”, a mai mărturisit fosta moderatoare de televiziune.

Gabriela Cristea suferea de atacuri de panică

Într-un final, Gabriela Cristea a povestit ce a luat pentru a-i mai calma din stări, însă inainte a povestit cum se manifestau episoadele ei: bruneta simțea stări de anxietate, urmate de episoade de panică, atunci când vedea patul. Asimila patul cu faptul că nu putea respira, asa ca intra în stări de anxietate si se simtea nevoită să iasă afară, pe aleea luminată din fața blocului, pentru a-și reveni.

“Efectiv, mi-era frică, mi-era frică, nu puteam să respir și aveam atacuri de panică groaznice. Mi-aduc aminte că, într-o seară, atunci când a fost apogeul, medicul meu era plecat din București și vorbeam la telefon cu doamna doctor și aș fi avut nevoie de ceva… Cum se manifesta? Hai să vă povestesc cum se manifesta. Se manifesta în felul următor: nu puteam să stau întinsă, nu puteam să mă apropii de pat – știu, o să vi se pară aberant ce spun acum. În momentul în care vedeam patul, mă apucau niște atacuri de panică, pentru că mi se părea că în pat, eu nu puteam să respir. (…). După care, mă luau așa… niște chestii, niște gânduri, niște nebunii și plângeam foarte mult, plângeam fără motiv. Plus că nu puteam să dorm, nu puteam să mă odihnesc. Și, mi-aduc aminte și acum, stăteam în Otopeni, nu ne mutasem încă aici, în casa noastră. Și, stăteam într-un complex, unde era o alee foarte lungă (…). Mă plimbam toată noaptea, pentru că aleea aia era luminată și – acum mă amuz de lucrurile care se întâmplau atunci – știam la ce oră se culcă vecinii și chiar mai mult, că era vară și deschideau geamurile și auzeam diverse chestii (n.r.: a făcut cu ochiul la cameră). Am reușit să trec peste momentele alea de atacuri de panică, am stat de vorbă foarte mult cu oameni care au trecut prin astfel de situații și, cumva, mi-am găsit eu în adâncul sufletului meu resursele prin care să trec mai departe. Plus că, am început atunci să iau valeriană. E singurul lucru pe care îl mai iau și acum din când în când, dacă mai am stări din astea de angoasă”, a continuat fosta prezentatoare, în înregistrarea postată pe Instagram Stories.