Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu-și mai lasă fetele la grădinița privată. De ce a ales prezentatoarea TV să-și mute copiii la stat

Astăzi este prima zi de școală și de grădiniță pentru copiii din țara noastră. Cei mici au mers la unitățile de învățământ însoțiți de părinți, bunici și frați.

Este și cazul celor două fetițe ale Gabrielei Cristea și a soțului ei, Tavi Clonda.

Toamna aceasta a venit însă cu schimbări importante pentru copiii cuplului.

De ce și-au mutat Gabriela Cristea și Tavi Clonda fetele de la privat la stat

Gabriela și Tavi au decis de la bun început că își doresc să le ofere celor două fetițe cea mai bună educație. Astfel, anul trecut, Victoria și Iris au mers la o grădiniță privată.

Anul acesta însă, cuplul a renunțat la învățământul privat și s-a îndreptat către cel de stat pentru că, spun ei, unitatea de învățământ i-a dezamăgit complet.

De asemenea, un alt motiv pentru care cei doi au luat această decizie este reprezentat de costurile din ce în ce mai mari ale anului școlar.

„Deși fetele noastre sunt la grădinițe de stat, s-a scumpit și grădinița de stat cu 82%. Nu mai știu exact cât era anul trecut, dar nu sunt așa scumpe ca cele private și am fost foarte mulțumiți de grădiniță, dar și de preț, dar sigur nu era mult. Acum o să se simtă un pic. Acum avem de plătit 40 de lei pe zi. Nu prea sunt eu cu banii. Am ținut cont și de aspectul financiar, dar nu a fost primul, pentru că nu eram mulțumiți de unde mergeau amândouă. Ni s-a propus aici, este mai aproape de casă și am fost foarte bucuroși. Dacă am și plătit mai puțin a fost bonus, dar nu ne-am gândit la bani că nici când ne-am dus la privat nu ne-am gândit. Știi cum sunt părinții, te gândești să fie bine pentru copii, nu contează acum care este efortul financiar”, a declarat Tavi Clonda pentru FANATIK.