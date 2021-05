Gabriela Firea a comentat frizura lui Nicușor Dan: ”Să şi-o poarte cum doreşte, buclată sau întinsă cu placa!”

In articol:

Gabriela Firea a comentat frizura primarului general al Capitalei, Nicușor Dan. În ultima perioadă, edilul a reușit să stârnească foarte multe controverse din cauza…părului. Ei bine, senatoarea PSD a discutat, printre altele, despre frizura controversată al lui Nicușor Dan.

Nicușor Dan[Sursa foto: Inquam]

Citeste si: Străzile din centrul Bucureștiului se închid în weekend, din 29 mai. Ce bulevarde importante din Capitală devin pietonale

Firea a ținut să precizeze că astfel de acţiuni nu fac decât să deturneze atenţia de la problemele reale cu care se confruntă bucureştenii în prezent.

Citeste si: O îndrăgită cântăreață din România a recunoscut că este bisexuală: „Eu iubesc și bărbații și femeile”- bzi.ro

„Sincer, nu mă interesează deloc freza domnului primar general. Să şi-o poarte cum dorește buclată sau întinsă cu placa. Mă interesează în schimb, că s-a întâmplat exact ceea ce eu am avertizat dar nu m-au crezut toți și acum realizează faptul că, în scurt timp în București va fi diminuată până la eliminare subvenția pentru transportul public în comun.

Citeste si: Nicușor, femeile ar ucide pentru o coafură ca a ta! Ce spun specialiștii în hairstyling despre freza de azi a primarului general al Capitalei! EXCLUSIV

Probabil vrea și dumnealui să deturneze atenţia. Lumea în loc să îl întrebe de șobolani, de gropile, de craterele din București, de parcurile neîngrijite, să îl întrebe despre cârlionți. De aceea nici nu trebuie băgat în seamă când vorbește despre friză. Dar subvenții la transportul public în comun am spus şi exact asta se va întâmpla, plus că au fost scoase multe trasee și s-a renunţat la linii și în Ilfov și în București. Se va ajunge la aglomerația de acum 20 de ani în Capitală, în condițiile în care s-au achiziționat 400 de autobuze Euro 6, 120 hibrid. De asemenea, pentru subvenția de la termoficare au anunțat încă de pe acum pentru iarna care vine că nu vor mai păstra această subvenție”, a spus fostul primar al Bucureștiului, în cadrul emisiunii Subiectiv.

Nicușor Dan[Sursa foto: Inquam]

Ce spun specialiștii în hairstyling despre freza de azi a primarului general al Capitalei!

Adi Constantin, hairstylistul vedetelor, a dat verdictorul la capitolul "coafură" pentru WOWbiz.ro:

“ Nicușor Dan dă dovadă de nonconformism cu acest look Messy de zi... care, din păcate, nu se pretează la o conferința de presă și la un costum precum cel purtat de domnul primar! Cu siguranța, părul domniei sale este unul cu textură dificilă și necesită un styling bine făcut cu produsele speciale pentru acest tip de onduleuri.

Acest gen de coafură bărbătească se pretează la o ținută relaxată de zi, spre exemplu o cămașă în carouri, jeansi, sandale din piele de sezon etc. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că are un aer londonez acest tip de look, ieșind din tiparele mioritice. Cu un primar relaxat cum este Nicușor Dan, sperăm să avem un București cât mai emancipat”, a dat verdictul Adi Constantin, hairstylistul vedetelor.