Gabriela Firea, dezvăluiri halucinante din copilărie! „Tata ne bătea si pe noi și pe mama!“ Ce îi făceau apoi colegii la școală?! E greu de imaginat

Fostul edil al Capitalei a trecut prin clie groaznice în primii ani de viață. Copilăria ei a fost presărată cu neajunsuri și multă violență din partea celui care ar fi trebuit să o ocrotească și să o iubească, tatăl ei.

Gabriela Firea a trebuit să răzbească singură în viață, căci familia ei nu avea posibilități materiale, așa că de mică a învățat să fie pe cont propriu și să lupte pentru tot.

A aflat în cel mai urât mod posibil că oamenii pot fi nemiloși, chiar și cei foarte apropiați, cum a fost tatăl ei, dar și colegii de clasă, care râdeau de ea pentru că nu avea haine la modă. Într-un interviu oferit unei reviste, în urmă cu zece ani, pe când era jurnalist și putea să dea mai multe detalii despe viața ei, Gabriela Firea s-a deschis în fața lumii și și-a dezvăluit trecutul dureros.

Gabriela Firea, ținta glumelor de la școală

Era un elev model, dar colegii o supuneau la un calvar greu de imaginat. Râdeau de ea pentru că avea haine vechi sau pentru că se încălța cu pantofii surorii ei mai mari.

Gabriela Firea a dezvăluit că se simțea umilită, dar nu avea cum să schimbe situația. Părinții ei nu aveau posibilități și se chinuiau cum puteau. Stăteau șase suflete într-un singur apartament.

„Cele mai dureroase momente le-am trăit în copilărie și adolescență. Provenind dintr-o familie mai mult decât modestă și neavând foarte multe din cele necesare la școală, a trebuit să mă confrunt cu răutățile celorlalți copii – copiii sunt uneori de o cruzime înspăimîntătoare – care observau și că n-am pachețel cu mâncare, și că sunt încălțată în pantofi vechi de trei ani, de la sora mai mare, și hăinuțele sărăcăcioase și multe altele de care ei râdeau. Iar eu mă simțeam umilită.

Dar ce puteam face? Mama era vânzătoare și tata muncitor necalificat, pe șantier. Stăteam șase inși într-un apartament cu două camere. Mama și-ar fi dat și sufletul din ea pentru noi, dacă ar fi putut. Muncea de dimineață până seară, era extraordinar de harnică și de optimistă. Din fericire, i-a dat Dumnezeu sănătate, că altfel nu știu cum ar fi făcut față”, a povestit Gabriela Firea într-un interviu pentru Revistei Tango în 2010.

„Bea foarte mult și ne bătea și pe noi, copiii, și pe mama”

Nici acasă calvarul nu înceta. Tatăl ei era un bărbat cufundat în patima alcoolului, care adesea devenea și violent. Își vărsa supărările și frustrările pe ea, pe frații ei și pe mama lor.

Gabriela Firea a povestit că ea a îndemnat-o pe mama ei sa-l părăsească și au luat-o singuri de la zero. A fost greu, dar măcar nu mai trăiau terorizați.

„N-aș putea să am aceleași cuvinte de laudă pentru tata. Avea mari probleme cu băutură și, normal, cu serviciul. Mama, după ce că le avea pe ale ei pe cap, trebuia să mai bată și pe la tot felul de uși să-i găsească din nou de lucru, după ce el își pierdea slujba. La un moment dat nu mai avea unde să se ducă, pentru că-l știa toată lumea ca pe un cal breaz.

Bea foarte mult și ne bătea și pe noi, copiii, și pe mama. Până la urmă am hotărât să-l părăsim. Chiar îmi revendic meritul că eu am convins-o pe mama să divorțeze. Aveam 14 ani. L-am lăsat singur în apartament și am plecat cu toții. Ne-am mutat tot la două camere, dar într-un apartament complet gol, pentru că lucrurile rămăseseră la tată. Am luat-o de la zero. A fost îngrozitor de greu, dar măcar știam că putem dormi liniștiți, fără spaima de răcnete și bătaie, a mai dezvăluit Gabriela Firea.

„M-a părăsit pentru că eram săracă”

Nici la liceu lucrurile nu s-au mai îmbunătățit. Aceasta a povestit că iubitul ei, care susținea că este îndrăgostit, s-a despărțit de ea pe motiv că părinții lui nu-i mai dau voie să iasă cu ea pentru că exista o diferență de clasă socială!

„Dar vreau să spun – și nu sunt câtuși de puțin ipocrită – că eu nu eram cea de acum, dacă nu aș fi avut o asemenea copilărie… Nici în adolescență n-am fost scutită de umilințe. Am iubit și eu, ca orice față, așa cum se iubește la vârsta asta. Prin clasa a zecea aveam un prieten de care eram îndrăgostită și care zicea, la rândul lui, că și el e îndrăgostit de mine. Până într-o zi, când mi-a spus că nu mai putem fi prieteni, pentru că părinții lui nu-i mai dau voie. Motivul era diferența de condiție socială. El făcea parte dintr-o familie înstărită. Cu alte cuvinte, m-a părăsit pentru că eram săracă. Și eram doar niște copii de 16 ani, amândoi… Dar toate acestea, așa cum am spus, au făcut din mine ceea ce sunt acum. Căci pe mine frustrările și umilințele mă deprimă pe termen scurt, dar mă motivează pe termen lung”, a mai dezvăluit Gabriela Firea în revista Tango, în 2010.