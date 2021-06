Gabriela Firea, dezvăluirile momentului! A fost sau nu amanta lui Călin Popescu Tăriceanu?

A fost sau nu Gabriela Firea amanta lui Călin Popescu Tăriceanu? 13:54, iun 23, 2021 Autor: Clara Ionescu

Gabriela Firea a fost invitată în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Fostul edil al Capitalei a vorbit despre viața ei profesională, cât și cea personală. Încă de la începutul carierei sale, numele ei a fost vehiculat cu al altor bărbați din politica roânească.

În presă s-a scris despre Gabriela firea că ar fi foat amanta lui Călin Popescu Tăriceanu, a lui Mugur Isărescu, Victor Hrebenciuc și Radu Vasile. Întrebată de către jurnalista Denise Rifai despre acuzațiile de amantlâc, Gabriela Firea a mărturisit că toate sunt minciuni.

„Sunt numai minciuni. Este greu de crezut că o femeie poate reuși în carieră fără ajutorul cuiva. Am avut o căsnicie fericită și devotată”, a fost răspunsul fostului edil al Capitalei.

Gabriela Firea, la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”[Sursa foto: Captura Video]

Gabrielea Firea a fost amanta fostului soț? „Dumnezeu știe mai bine...”

Gabriela și Răsvan Firea au fost căsătoriți timp de 17 ani. Fostul soț al Gabrielei Firea s-a stins din viață în anul 2010, în urma unui atac cerebral.

Ea a fost acuzată că ar fi fost amanta fostului ei soț, zvon pe care l-a negat din nou. Politiciana și Răsvan Firea erau amândoi singuri atunci când s-au cunoscut.

„Eu nu am stricat casa nimănui. Răsvan era singur de mulți ani când a început să-mi facă curte. Nu pot fi acuzată ca i-am despărțit. Dumnezeu știe mai bine cum au stat lucrurile. Eu am fost a patra soție. Răsvan avusese înainte trei mariaje, care au durat câte un an. Nu știu ce s-a petrecut înainte, poate că nu s-au potrivit. Noi am fost căsătoriți timp de 18 ani. Răzvănel venea mereu la noi. Le urez numai bine (n.r fiului vitreg și mamei sale)”, a declarat Gabriela Firea, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.