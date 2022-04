Gabriela Firea i-a făcut o promisiune soțului înainte de moarte: "Răzvan are locul lui în inima mea întreaga viață!"

In articol:

Gabriela Firea s-a cunoscut cu primul soț, Răzvan Firea, în 1993 pe vremea când era studentă, iar el era cu 17 ani mai mare. Răzvan Firea era membru al Comisiei de Marketing a Federației Române de Atletism. Au avut o frumoasă poveste de iubire, s-au căsătorit, iar în 1995 au devenit părinții lui Tudor.

De-a lungul anilor, Răzvan Firea, primul soț al Gabrielei Firea, a avut numeroase probleme de sănătate, iar în 2010 a suferit un atac cerebral care i-a fost fatal. După 17 ani de iubire, Gabriela Firea a decis, ca omagiu, să nu renunțe niciodată la numele "Firea". Cu toate acestea, ea a surprins pe toată lumea când s-a recăsătorit la doar opt luni de la decesul soțului.

Gabriela Firea, Florentin Pandele și copiii lor [Sursa foto: Facebook]

"Doar cine trece printr-un astfel de moment poate să înțeleagă. Eu nu îi condamn pe cei care m-au pus atunci la zid, pentru că și eu, recunosc, dacă aș fi văzut o astfel de situație cred că aș fi fost mai aspră. Nici eu nu aș fi crezut și dacă mi-ați fi spus că se va întâmpla așa ceva în viața mea realmente nu aș fi crezut și aș fi spus că citați dintr-o carte de science fiction.

Așa a fost viața, așa s-a întâmplat. Nu eu am condus destinul meu către o astfel de evoluție. Am rămas văduvă în ianuarie și în septembrie m-am căsătorit cu Florentin. Dacă îmi spunea cineva că se va întâmpla așa ceva pentru mine la 38 de ani, chiar credeam că realmente este imaginație pură. Răzvan are locul lui în inima mea întreaga viață și el știe de acolo de sus și îi simt energia pozitivă și mă gândesc la el în fiecare zi și știu că mă susține.Acesta este inelul de logodnă pe care nu îl voi da niciodată jos de pe mână.", a mărturisit printre lacrimi Gabriela Firea în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Gabriela Firea, Florentin Pandele, Tudor, băiatul din prima căsătorie, și unul dintre copiii din actuala căsătorie [Sursa foto: Facebook]

Cu actualul soț, Florentin Pandele, s-a cunoscut în perioadă când era căsătorită cu primul ei soț. Cei doi erau buni prieteni. Povestea de iubire dintre Gabriela Firea și actualul soț a început la insistențele lui. După doar trei săptămâni a cerut-o în căsătorie. Au împreună doi copii.

"Dau și eu timpul înapoi și sunt la fel de uimită de fiecare dată. Cum s-a întâmplat totul atât de repede, atât de neașteptat, de neobișnuit și viața mea a luat în același an o cu totul și cu totul altă turnură și la nivel intim, personal și ulterior și profesional. Nu pot decât să-mi explic că așa a fost să fie, așa ne-a fost scris și așa a vrut Bunul Dumnezeu. Eu mă rugam de fiecare dată, după tragedia cu Răzvan, să-mi dea tărie, să merg mai departe, să fiu o mamă bună pentru Tudor și să pot să am o viață activă, așa cum am fost și înainte. Să nu intru într-o stare de depresie foarte gravă cum am fost în primele luni și să nu se oprească cumva tot ce putea să-mi ofere viața de la acea vârstă înainte, pentru că nu eram nici foarte tânără, dar nici foarte în vârstă. Sunt un om care iubește viața și ce este frumos și pur. M-a șocat realmente când mi-am dat seama că mi se face curte, nu mă așteptam.

Florentin are acea calitate umană de a nu invada sufletul persoanei, dar totuși să lase o amintire de neșters. Consider că așa ne-a fost scris, acesta a fost destinul, eu văduvă, el divorțat și să începem o viață nouă împreună. Și acum ne întrebăm de foarte multe ori cum s-a întâmplat. Verigheta de la Florentin Pandele va fi ultima pentru mine, indiferent ce se va întâmpla.", a povestit Gabriela Firea în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.