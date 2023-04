Gabriela Prisăcariu a vrut să se despartă de Dani Oțil! A recunoscut totul public: „Nu am mai fi fost astăzi împreună”

In articol:

Gabriela Prisăcariu a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre prima vacanță pe care a petrecut-o alături de soțul ei, Dani Oțil, în calitate de cuplu.

Sinceră din fire, blondina a dezvăluit că în respectiva excursie, ea și cunoscutul prezentator TV au fost chiar la un pas de a-și spune ”Adio”, lucru pe care i-l amintește soțului ei chiar și până în ziua de astăzi.

Acest lucru nu s-a întâmplat, însă, din cauză că erau la mare distanță de România, iar asta a fost de bun augur, căci nu s-au separat la acel moment, fiind până și în prezent împreună.

„Prima noastră vacanță în doi nu a fost una reușită. Și acum îi zic că dacă nu eram atât de departe noi nu am mai fi fost astăzi împreună pentru că mi-aș fi dorit să mă întorc și să plec de acolo. Dar uită-ne că suntem împreună”, a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Ego.ro.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil vor pleca în vacanță de Paște, fără fiul lor

Gabriela Prisăcariu și partenerul ei de viață, Dani Oțil, vor merge în vacanță de Paște, doar ei doi, fără fiul lor Tiago. Deși sunt mulți cei ce o critică pe blondină pentru această alegere, tânăra susține că orice cuplu trebuie să aibă și timp pentru el, momentele petrecute între doi parteneri fiind extrem de importante.

Citește și: Dani Oțil a povestit cum a fost abordat de o vecină. Se întâlneau zi de zi în lift, dar nu s-ar fi așteptat niciodată la asta: „Băi, ce ciudată”

„Primele două zile le dorm în vacanță pentru că am nevoie, dar după începe să-mi fie dor extrem de tare de Tiago și mi-aș dori să mă întorc. Nu știu dacă este ok să zic asta, dar nu sunt de acord, mai ales când este bebeluș, să pleci cu el peste tot. Cred că partenerii au nevoie să plece singuri pentru relația lor și atunci noi, până acum, am plecat în vacanță doar noi doi, pentru că avem nevoie de asta. Și acum de Paște o să plecăm tot doar noi doi, deși primim mult hate pe Instagram”, a mai povestit Gabriela.