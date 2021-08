Gabriela Prisăcariu, despre problemele de sănătate din timpul sarcinii! Soția lui Dani Oțil a vorbit despre afecțiunea care o supără

Gabriela Prisăcariu [Sursa foto: Instagram] 20:19, aug 15, 2021 Autor: Mihaela Costin

Gabriela Prisăcariu, ca orice mămică, întâmpină mici probleme în timpul sarcinii. Cu toate astea, frumoasa blondină nu disperă, ba chiar susține că sunt normale într-o sarcină.

Gabriela Prisăcariu a povestit pe Instastory-uri faptul că în timpul sarcinii s-a îngrășat 17 kilograme, iar mâinile și picioarele i s-au umflat.

"Singurul lucru care mă deranjează deocamdată este faptul că mi s-au umflat picioarele, mâinile, mă dor, dar cred că este ceva normal și am multe kilograme în plus. La ultima cântărirea aveam plus 17 kilograme", a spus Gabriela Prisăcariu pe Instastory.

Gabriela Prisăcariu insarcinata [Sursa foto: Instagram]

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, vacanță întreruptă de bebeluș

Discuția de pe Instagram vine la scurt timp după vacanța eșuată. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au dorit să petreacă câteva zile departe de stres și agitație, însă lucrurile nu au ieșit după cum au plănuit. După ce a ajuns într-un loc izolat, într-un cadru pitoresc, departe de oraș, Gabriela Prisăcariu a început să-și facă tot felul de scenarii în cap. Blondina s-a temut că ar putea să o apuce durerile nașterii și ea ar fi departe de un spital.

Timp de două nopți bebelușul a fost agitat, iar Gabriela Prisăcariu și-a făcut tot felul de scenarii.

„A fost pantru prima și ultima dată când am vrut să ne scurtăm vacanța.

L-am bătut pe Dani la cap că eu vreau să plecăm câteva zile din București, să mai schimb locul, de preferat la munte pentru că este mai răcoare. M-a întrebat dacă sunt sigură, că este drumul lung, bebelușului nu-i place această poziție, el preferă doar pe canapea întins. Am avut noroc să găsim la Rășnov o cameră liberă.

Am ajuns acolo, locul aboslut superb. Prima noapte, copilul super agitat, mă-sa și mai agitată.

Sunt între munți, dacă se întâmplă ceva. M-am trezit la ora 4 dimineață, dar am zis că trece. A doua seară la fel, copilul și mai agitat. Iar cu trezit cu ora patru, dureri, copilul se mișca, de obicei doarme. Așa că ne-am făcut bagajele și am zis să plecăm”, a povestit Gabriela Prisăcariu la InstaStory.