Gabriela Prisăcariu, primele imagini cu rochia de mireasă! Modelul și Dani Oțil vor ajunge în fața altarului în doar câteva zile

In articol:

Mai sunt doar câteva zile până la marele eveniment, iar Gabriela Prisăcariu dă din ce în ce mai mult de înțeles că este foarte nerăbdătoare să ajungă în fața altarului alături de bărbatul care a împlinit-o în plan personal, Dani Oțil. Dacă prima dată s-a gândit că va fi suficientă o rochie, pe ultima sută de metri a decis că este necesar să schimbe strategia și să-și mai realizeze pe comandă încă una pentru seară, mai confortabilă decât cea

pe care o va purta în fața altarului. Cu câteva ore în urmă, le-a arătat admiratorilor săi din mediul online o mostră din una dintre ținutele pe care le va purta.

Este vorba de o rochie de un alb imaculat, foarte simplă, dar de efect, cu detalii foarte elegante și rafinate. Soția lui Dani Oțil nu s-a putut abține să păstreze totul secret până în ziua nunții sale, așa că le-a arătat fanilor ei din mediul online, ce-i drept, doar o imagine cu care să-i ajute să-și dea seama de conceptul pe care și-a dorit să-l abordeze în ceea ce privește ținutele sale. Dacă alte mirese preferă rochiile cât mai sofisticate, pline cu paiete și pietre sau chiar perle, Gabriela Prisăcariu a optat, cel puțin pentru una dintre rochii, pentru un concept cât se poate de simplu.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Cea mai mare grindină care a căzut vreodată în Europa. Bucăți de gheață de până la 19 centimetri în diametru au făcut prăpăd- stirileprotv.ro

Citește și: Ce îi reproșează Alexandru Mureșan Cristinei Ciobănașu, chiar și după atâta timp! Actrița a recunoscut că se întâmplă destul de des să-l pună în astfel de situații: "Eu i-am spus că nu are cum să compare"

Gabriela Prisăcariu se simte o femeie fericită alături de Dani Oțil

De când a intrat într-o relație cu Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu a înflorit pe zi ce trece.

Este de părere că și-a găsit bărbatul vieții, fiind tare fericită de viața pe care o duce și de confortul emoțional pe care îl simte în căsnicia sa. În urmă cu câteva săptămâni, modelul a făcut o serie de declarații emoționante despre viața de familie și despre cum ea a evoluat în toți acești ani.

Citeste si: „A făcut un screen de la biserică, de la transmisia live, unde fusese în data de 4 iunie.” Ce a găsit Dana Roba în telefonul ei, la aproape 2 luni de nefericitul eveniment- kfetele.ro

Citeste si: "Am orbit după ce mi-am făcut tatuaje pe ochi, dar nu regret". Tânăra de 28 de ani își apără simbolurile satanice de pe corp: "Mă ajută"- stirilekanald.ro

Citeste si: Momentul de cumpănă prin care a trecut fiica lui Meme Stoica: "Mi-a fost frică să vorbesc despre asta". Teodora, mărturisiri dureroase despre lupta cu cancerul- radioimpuls.ro

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct. Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a declarat Gabriela Prisăcariu.