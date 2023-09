Gabriella Nastas a dezvăluit abia acum trucul la care a apelat ca să slăbească! „Megan Fox de România” a avut aproape 100 de kilograme: „A fost urât de tot”

In articol:

Gabriella Nastas este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc, însă puțini oameni știu că bruneta a dus o luptă grea cu kilogramele în plus în trecut. Deși a fost una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, a reușit să își găsească puterea de a ajunge la silueta dorită.

Iată ce truc a folosit!

Cum a reușit Gabriella Nastas să slăbească

Gabriella Nastas arată acum mai bine ca niciodată, însă a dus o luptă grea cu kilogramele în plus. Frumoasa brunetă a reușit să ajungă la silueta dorită, după multe încercări eșuate.

Deși a apelat la diferite metode drastice, precum înfometarea sau anumite diete, vedeta nu a ajuns la rezultatul așteptat, astfel că și-a creat propriul ei regim alimentar, pe care l-a împărtășit și altor oameni aflați în aceeași situație.

„Am încercat să țin tot felul de diete, am făcut și foamea, m-a luat și ambulanța, am leșinat pe holurile școlii, deci a fost urât de tot.(...) Mi-am făcut propriul regim alimentar, cu care, de altfel, am ajutat ulterior să slăbească sute de femei din Moldova. De doi ani sunt vegană”, a mărturisit Gabriella Nastas, în cadrul unui interviu televizat.

„Megan Fox de România” a avut aproape 100 de kilgrame: „S-au adunat”

În cadrul aceluiași interviu televizat, bruneta a dezvăluit detalii neașteptate din perioada în care s-a luptat cu greutatea. Se pare că problemele cu kilogramele în plus au apărut în viața vedetei pe vremea când era o copilă și mergea la studii în alt oraș. Din cauza stresului, dar și a altor factori, aceasta ajunsese să cântărească aproape 100 de kilograme.

„Am avut și eu la un moment dat aproape 100 de kilograme și am fost nevoită să slăbesc.(...) Când am împlinit 15 ani am fost nevoită să plec la studii în oraș.(...) În momentul în care am mers la studii, neavând posibilitatea de a continua cumva orele de sport.(...) Patru ani, kilogramele s-au tot adunat. A fost și pe bază hormonală și pe bază de stres. Au fost mai mulți factori care au contribuit și m-am trezit la un moment dat că aveam 85 de kilograme”, a mai spus Gabriella Nastas, în cadrul emisiunii televizate.

