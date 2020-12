Gafă de milioane a unui prefect de județ, în timpul ceremoniei de Ziua Națională a României: ”Așa se întâmplă când pui civilii să facă...”

Gafă de milioane a unui prefect de județ [Sursa foto: Captură YouTube]

In articol:

Subrefectul cu atribuții de prefect al județului Brăila, Simona Drănghicescu, a făcut o dublă gafă în timpul ceremoniei restrânse dedicată Zilei Naționale a României. Simona s-a încurcat de două ori în timp ce saluta Garda de Onoare din cauza emoțiilor sau din simplul fapt că nu știa protocolul în astfel de situații. Momentul a fost imortalizat și a devenit viral pe internet în scurt timp. Prima dată, Simona Drăghincescu a făcut dreapta împrejur în fața Gărzii de Onoare și apoi s-a învârtit de două ori în loc înainte de a pleca din fața soldaților, scrie mediafax.ro.

”Asta se întâmplă când pui civilii să facă, FĂRĂ exercițiu, ceva specific militar... după cum se vede, mi-a "ieșit" onorabila piruetă 🙈🙊 dar vă promit că unul viitor ceremonia va fi PERFECTĂ.

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! PS: cred ca specialistul care mi a explicat cu 2 min inainte de ceremonie ce am de facut m-a supraestimat, sunt foarte inteligenta dar nu chiar atat de inteligentă încât să pricep asa ceva numai din 2 cuvinte, prima dată in viața mea. Dacă am greșit vă rog să mă iertați, n-o sa se mai întâmple. PROMIT!”, a scris pe contul ei de Facebook, Simona Drănghicescu.

Citeste si: Exploziv! Europarlamentari şi diplomaţi, prinşi în toiul unei orgii. Droguri și alcool - evz.ro

Citeste si: Bill Gates a anunţat data când se va termina pandemia de COVID-19. “Oamenii ar trebui să înțeleagă…” - bzi.ro

Ce spune Simona Drănghicescu

Cu ocazia Zilei Naționale a României a avut loc o ceremonie restrânsă, la Brăila. Evenimentul s-a desfășurat marți în centrul orașului Brăila, iar ulterior, Simona Drăghincescu a postat un mesaj pe Facebook despre ziua de 1 Decembrie.

„Sărbătorim astăzi împreună Ziua Națională a României, cu recunoștință pentru sacrificiul și înțelepciunea înaintașilor noștri, care au făcut posibilă România Mare, dar și cu încredere și speranță în viitorul pe care noi, ca națiune, alegem să-l construim, în acord cu valorile democrației și libertății. Ca de fiecare dată, Ziua Marii Uniri este un îndemn la unitate, solidaritate și mândrie națională. 1 Decembrie ne amintește, an de an, că această națiune are forța de a-și împlini marile idealuri, chiar în pofida celor mai potrivnice circumstanțe istorice”, scrie în mesajul Simonei Drăghincescu.

Simona Drănghicescu[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: O femeie însărcinată, pusă în pericol. Ambulanța care o ducea spre spital a rămas împotmolită în zăpadă

Simona Drăghincescu este subprefectul județului Brăila, însă are atribuții de prefect, după retragerea persoanei care ocupa această funcție. Aceasta a fost numită în funcție, în luna iulie, de către Ludovic Orban.

Citeste si: Un 1 Decembrie special. Românii au urmărit parada de Ziua Națională din spatele micilor ecrane. Cum au decurs ceremoniile în marile orașe ale țării