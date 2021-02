Gafă la un post de televiziune! Bunicii au intrat în pământ de rușine: ”De când este acceptat la știri un...”

In articol:

O televiziune a stârnit revola bunicilor, după ce au privit ecranele televizorului. Mai exact, în timpul unui jurnal de știri a fost difuzată imaginea unei sportive împreună cu câteva comentarii pe care tânăra le-a primit pe pagina sa de Instagram. Ei bine, la vederea imaginilor, bunicii au intrat în pământ de rușine.

Din primele informații, priveau jurnalul de seară împreună cu nepoții.

O bunică în vârstă de 55 de ani a reclamat că în timp ce se uita la știri a citit un comentariu revoltător. „I love to f*** your a**” . Femeia a mărturisit că a fost extrem de șocată când a citit comentariu indecent și necenzurat. Mai mult, ceea ce a făcut-o să se simtă prost a fost faptul că alături de ea se afla nepota ei în vârstă de 6 ani.

Sportiva a primit comentarii indecente din partea internauților[Sursa foto: Instagram]

„ Au difuzat imaginea de pe Instagram a unui model plus size. Când am văzut comentariul nu mi-a venit să cred. Am rămas mască”, a spus femeia. Potrivit unei surse, purtătorul de cuvânt al postului de televiziune a declarat că această greșeală a fost cenzurată imediat după ce a fost observată.

Karolina Sevastyanova[Sursa foto: Facebook]

Afirmația revoltătoare a unei gimnaste din Rusia

În urma unei declarații pe care a făcut-o pe rețelele de socializare, Karolina Sevastyanova în vârstă de 25 de ani a stârnit numeroase controverse.

Sportiva din Rusia le-a spus urmăritorilor că r efuză să ajute mamele cu mai mulți copii și care se confruntă cu o situație financiară precară.

„Aceste persoane aleg să fie atât de iresponsabile. Nu mai trăim în epoca de piatră, unde sarcinile nu puteau fi prevenite. Când știi că nu poți avea grijă de un copil, de ce naști un al doilea, al treilea, al patrulea? Este corect pentru acei copii, cărora nu le poți oferi un viitor bun? ”, a spus Karolina Sevastyanova pe pagina sa de Instagram.