Gafa pe care a făcut-o Theo Rose, în timpul nopții! Și-a asumat întreaga situație și a spus totul public. Are legătură chiar cu fiul ei: ”I-am băgat-o în ochi”

Theo Rose este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Pe lângă activitatea de pe scenă, frumoasa șatenă mai are un rol extrem de important.

Cum face față Theo Rose între scenă și copil

Ei bine, este vorba de rolul de mamă, de care este tare mândră. Cu toate acestea, epuizarea își spune cuvântul, iar uneori mai și greșește. Iată ce i s-a întâmplat artistei, chiar în toiul nopții!

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber, având în vedere numărul impresionant de oameni care o urmăresc și îi transmit mesaje pozitive de fiecare dată când au ocazia. Ea a devenit cunoscută în urmă cu mai mulți ani, însă s-a bucurat de popularitate din plin pe vremea când era concurentă la emisiunea ”Bravo, ai stil!”. De atunci și până în ziua de azi, Teodora Maria Diaconu, pe numele său real, a reușit să se mențină pe primele topuri în trending.

Melodiile sale, atât cele în care cântă singură, cât și cele cu diferiți interpreți cunoscuți, au ajuns imediat în inimile oamenilor, iar majoritatea internauților îi cunosc toate piesele.

Prin naturalețea sa și frumusețea extraordinară cu care a fost înzestrată, Theo Rose a reușit să își clădească o carieră de succes și să aibă parte de cele mai frumoase proiecte.

Pe lângă activitatea de pe scenă, Theo Rose mai are un rol important în viața de zi cu zi, și anume, cel de mamă. Artista este în culmea fericirii de când a devenit mamă, iar acest lucru se vede pe fața ei de fiecare dată când vorbește despre fiul său, Sasha Ioan.

Ce a pățit Theo Rose în miez de noapte?

Theo Rose trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Anghel Damian și par mai fericiți ca niciodată. Chiar dacă nu sunt de foarte mult timp împreună, cei doi au o relație minunată și mai sudată de la zi la zi. De când au devenit părinți, Theo și Anghel sunt în culmea fericirii, iar acest lucru se poate observa prin modul în care aceștia vorbesc despre cel mic.

La doar o lună de când s-a născut Sasha Ioan, Theo și-a reînceput activitatea artistică. Cântăreața este jurat la o emisiune de talente muzicale, susține des concerte, iar asta nu este tot. Pe lângă cele două activități, Theo mai este și prezentă pe platourile de filmare ale serialului din care face parte. Astfel că epuizarea și munca depusă își mai spun cuvântul din când în când.

Pe contul său oficial de Instagram, artista a împărtășit cu fanii ei o situație cu care s-a confruntat chiar în miez de noapte. Se pare că din cauza oboselii, aceasta nu a mai văzut bine, astfel că i-a dus suzeta copilului la ochi, ci nu la gură.

,,Azi noapte, că vi le zic pe toate de odată, chiaună de cap, când m-am trezit să-i bag suseta în gură, i-am băgat-o în ochi, că n-am mai nimerit”, a spus Theo Rose, pe contul său de Instagram.

Totodată, artista a mărturisit că atunci când prinde un moment liber îi scrie micuțului său în jurnalul dedicat pentru el. Vedeta a precizat că de când a început munca, nu a mai apucat să-i scrie atât de des.

,,Stau să-i scriu în jurnalul lui. Mă rog, i-am tot scris în luna aia cât am stat doar cu el, am apucat atunci. Cât dormea, îi scriam tot timpul. De când am început filmările și munca nu am mai apucat să-i scriu așa și nu vreau să uit, vreau să păstrez aici mare parte din detaliile astea că sunt foarte frumoase.”, a precizat Theo Rose.

De asemenea, în cadrul aceluiași instastory, Theo a mărturisit că îl duce pe Sasha în fiecare săptămână la kinetoterapie, având un efect benefic asupra creșterii lui. Mai mult decât atât, șatena a spus că rezultatele s-au văzut imediat, iar înălțimea lui Sasha nu mai este aceeași.

,,L-a luat Anghel acum și l-a dus la chinetoterapie, îl ducem săptămânal. Îl stimulează neurologic, îl întinde. Mi-a lungit copilul, am fost astăzi să îi iau haine și i-am luat de 62 de cm, practic pentru copii de 3 luni și el are o lună jumate. E belea cu el”, a mai spus artista