Galerie foto! Cine sunt semifinalistele “Bravo, ai stil! Celebrities” si care este parcursul lor stilistic in competitia de la Kanal D

Sambata aceasta, la ora 20:00, cele sase celebritati semifinaliste, Andreea Tonciu, Alexandra Ungureanu, Cristina Siscanu, Deea Codrea, Theo Rose si Oana Radu dau ultima batalie stilistica, pentru un loc in Mare Finala a competitiei de stil si moda si sansa de a intra in posesia premiului de 100.000 de lei si a titlului de Cea mai stilata femeie din Romania.

Mai sunt doar trei editii pana la Semifinala de sambata, 12 decembrie, timp in care cele sase concurente trebuie sa demonstreze ca isi merita locul in Mare finala. Telespectatorii au o putere uriasa de decizie, ei sunt cei care iti pot vota concurenta preferata, trimitand vot prin SMS, asigurandu-i un loc in Marea Finala “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Posesoarea unei voci fenomen, Theo Rose a debutat pe scenă de la o vârstă fragedă, interpretând melodii din repertoriul popular. De la vârstă de 11 ani și-a descoperit pasiunea pentru muzică uşoară, fiind apreciată de public şi jurii de specialitate, obţinând numeroase premii şi trofee la diferite concursuri. Theo Rose a devenit cunoscută publicului larg chiar la Kanal D, inainte de participarea ei in cadrul “Bravo, ai stil! Celebrities”, cand a prezentat, alături de Dan Bordeianu, emisiunea “KIDSing“, în anul 2014. Single-urile de impact lansate de Theo Rose, precum “Pe bune“, “Awella“, “În locul meu“, sau “Aprinde luna“, însumează milioane de vizualizări în mediul online.

Cu o carieră solidă în showbiz, fiind o partea importantă în show-uri care au scris istorie în televiziune, Andreea Tonciu este una dintre cele mai surprinzătoare prezente din showbiz-ul autohton, vedetă reuşind, de fiecare dată, să adauge “sare şi piper” în orice context ar fi prezentă.

La debutul show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, Andreea Tonciu declara ca este foarte hotărâtă să îşi apere stilul vestimentar şi să îşi susţină alegerile vestimentare cu perseverenţă. Ceea ce s-a intamplat cu prisosință, ea fiind una dintre cele mai vocale apariții in cadrul show-ului.

Deea Codrea, blogger şi influencer, care şi-a construit de-a lungul timpului o comunitate solidă în online şi care, prin informaţiile publicate pe reţelele sociale, influenţează deciziile a zeci de mii de fani. Concurenta “Bravo, ai stil! Celebrities” mizează în această competiţie de stil pe hotărârea prin care îşi doreşte să-şi împlinească visele.

Oana Radu este una dintre cele mai apreciate artiste din tara, lansand hituri precum „Tu”, „Fara glas”, „Stai”, care insumeaza zeci de milioane de vizualizari pe YouTube. Aceasta s-a facut remarcata publicului din Romania in urma participarii intr-un show de talente televizat, iar succesul si aprecierea fanilor nu au intarziat sa apara. Oana Radu a povestit, la intrarea ei in competitia despre stil si moda ca va miza pe naturalete si transparenta, artista spulberand orice posibila dorinta de a se alia cu celelalte concurente.

Alexandra Ungureanu, semifinalista “Bravo, ai stil! Celebrities”, s-a remarcat in industria muzicala, in colaborarile cu unii dintre cei mai mari artisti din Romania. Începând cu anul 2001, ea a colaborat cu formația Sistem, pentru care a înregistrat vocea principală a unor melodii precum „Emoții”, „Senzații” sau „Departe de tine”. In 2004, a devenit vocea formației Crush. În această formulă, proiectul a produs două albume de studio: Crush + Alexandra Ungureanu (2005) și Hello (2007). La intrarea in competitia de la Kanal D, Alexandra Ungureanu spunea ca imbratiseaza cu emotie experienta de concurenta in cadrul show-ului si, in acelasi timp, o vede ca pe una dintre provocarile uriase ale carierei sale.

Cristina Siscanu este una dintre vedetele din Romania cu o vasta experienta in televiziune si o prezenta foarte activa in social media. Cu un stil vestimentar propriu bine conturat si asumat, ambitioasa si hotarata in ceea ce priveste alegerile, Cristina Siscanu a intrat in competitia “Bravo, ai stil! Celebrities” hotarata sa isi demonstreze veleilatile artistice.

Nu ratati “Bravo, ai stil! Celebrities”, de miercuri pana vineri, de la ora 23:00, si sambata aceasta, 12 decembrie, la ora 20:00, Semifinala care isi va desemna celebritatile ce se vor duela in Marea Finala!