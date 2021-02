Gaseste pe REFORMEX Profesionisti pentru Constructii si Reparatii acoperisuri

17:39, feb 8, 2021

Acoperisul unui imobil, fie ca este vorba despre o simpla casa cu un nivel, deci despre acoperisuri case, ori despre o constructie cu mai multe etaje precum sunt blocurile sau cladirile de birouri, este extrem de important, fiind considerat un fel de patura care protejeaza interiorul si care asigura un grad sporit de confort. In functie de natura cladirii sau structurii, acoperisurile pot proteja interiorul imobilului atat in ceea ce priveste transferul de caldura, cat si impotriva precipitatiilor sau a vantului, avand astfel un foarte important rol in ceea ce priveste

confortul de care putem beneficia sau nu, la interior.

Acorperisul are si mai multe caracteristici care in mod evident, difera in functie de scopul imobilului respectiv. In ceea ce priveste principalele elemente care compun un acoperis, avem de-aface cu: versant, creasta sau coama orizontala, muchia sau coama inclinata, dolia, pazia, streasina, frontonul, tesitura si lucarna. Fiecare dintre aceste elemente este important, astfel ca, in momentul in care doriti sa construiti sau reparati un acoperis, trebuie sa stiti cu ce lucrati.

Rezistenta acoperisului este importanta, intrucat acesta este deseori partea cea mai putin accesibila a unei cladiri in cazul reparatiilor si renovarilor; in acelasi timp, stricaciunile sau distrugerea acestuia poate avea efecte devastatoare. Astfel, in momentul in care situatia o cere, este esential sa ne ocupam de reparatii acoperis ca la carte, precum si cu materiale de cea mai buna calitate.

Indiferent ca doriti construirea unei case de la zero sau aveti in vedere refacerea acoperisului, trebuie sa fiti la curent cu tot felul de informatii importante care va pot ajuta sa construiti sau sa reparati intr-un mod eficient.

Inainte de a trece la treaba, este important sa stiti faptul ca, trebuie sa apelati la o echipa

de profesionisti in domeniul constructiilor de acoperisuri care ofera atat servicii de calitate, cat si o manopera acoperis corecta, astfel incat lucrarea sa fie una bine facuta, rezistanta, dar si eficienta din punct de vedere energetica. Acoperisul, pentru ca reprezinta un fel de patura pentru orice imobil, ajuta sau aduce probleme in ceea ce priveste transferul de temperatura. Asa cum este si normal, pe timpul sezonului cald un acoperis trebuie sa tina la distanta cat mai multa caldura, precum pe timpul sezonului rece, trebuie sa asigure o pierdere de caldura minima.

In ceea ce priveste acoperisul, exista foarte multe aspecte de discutat. Costurile atat cu materialele necesare cat si pentru manopera, mereu o sa fie diferite de la un proiect la altul, astfel ca, trebuie sa stiti bine ce nevoi dar si posibilitati aveti, inainte de a da startul oricarui proiect.

